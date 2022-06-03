Öğretmen temmuz zammı 2022 | Kademe kademe öğretmen temmuz maaşı enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz'da öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak enflasyon zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Öğretmenler de memurlar gibi Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Öğretmen Temmuz zammını belirleyen en önemli faktörlerden birisi de enflasyon oranlarıdır. Peki Mayıs ayı enflasyon oranlarına göre Öğretmen maaş zammı ne kadar olacak?

Öğretmen temmuz zammı 2022 | Kademe kademe öğretmen temmuz maaşı enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz'da öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak enflasyon zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Öğretmenler de memurlar gibi Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Öğretmen Temmuz zammını belirleyen en önemli faktörlerden birisi de enflasyon oranlarıdır. Peki Mayıs ayı enflasyon oranlarına göre Öğretmen maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına Temmuz ayında zam yapılacak. Memurların gözü kulağı açıklanacak olan zam oranlarına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile 5 aylık enfasyon farkı zam oranları belli oldu. MEB kadrosunda görevli olan öğretmenler de tüm memurlar gibi Temmuz'da maaşlarına yapılacak zam oranını şimdiden araştırmaya başladı. Peki öğretmen temmuz zamlı maaşı enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen temmuz maaş artışı ne kadar olacak?

Öğretmen temmuz zammı 2022

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Memurların ve öğretmenlerin maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ise 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

Kademe kademe öğretmen temmuz maaşı enflasyon farkı ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkları da belli olmaya başladı. 5 aylık neflsyon verilerine göre; 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

Temmuz'da öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayında öğretmenler yüzde kaç zam alacaklarını şimdiden araştırıyor. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı ve öğretmenlerin önünde Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile öğretmen zam oranları netlik kazanacak.

Derece derece öğretmen maaşları 2022

2022 yılında Ocak ayında yapılan zamla birlikte öğretmen maaşları şöyle oldu;

1/1 derece öğretmen maaşı 7.454 TL

9/1 derece öğretmen maaşı 6 bin 354 TL

1/4 derece öğretmen maaşı 8596 TL'ye yükseldi.

2022 memur maaşları

Vali – 29.247 TL

Genel müdür (1/4) – 21.111 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4) –11.126 TL

Memur (Lisans – 9/1) – 6.887 TL

Öğretmen (1/4) – 8.596 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) – 19.348 TL

Başkomiser (3/1) - 11.121 TL

Polis memuru (8/1) 9.741 TL

Uzman doktor (1/4) 13.214 TL

Hemşire (Lisans – 5/1) 8.340 TL

Mühendis (1/4) 11.357 TL

Teknisyen (Lise – 11/1) 7.165 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 10.785 TL

Vaiz (1/4) – 8.931 TL

Avukat (1/4) 10.845 TL

Erdoğan: Alım gücünü iyileştireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." .