Öğretmenler Temmuz'da ne kadar zam alacak? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 9'a 1, 8'e 2, 7'ye 1 4/1 4/2 4/, 2/1, 1/1 kademe derece Temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayına az bir süre kala milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Öğretmenler, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı oluştu. Öğretmen Temmuz maaşının ne kadar olacağı ise 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak.

Öğretmenler Temmuz'da ne kadar zam alacak? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 9'a 1, 8'e 2, 7'ye 1 4/1 4/2 4/, 2/1, 1/1 kademe derece Temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayına az bir süre kala milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Öğretmenler, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı oluştu. Öğretmen Temmuz maaşının ne kadar olacağı ise 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak.

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıkkandı. Verilere göre; Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Mayıs ayı enflasyon verisinin aaçıklanması memur ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Enflasyon rakamları da memurların zammına doğrudan etki yapıyor.

Öğretmenler Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına ne kadar zam olacağını merak edip araştırmaya başladı. Memurların ve öğretmenlerin maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memurların Temmuz ayına yapılacak zam oranı Ocak ve Temmuz arasında açıklanan enflasyon verileri ile netlik kazanıyor. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Öğetmenlerin Temmuz maaşlarına ne kadar zam yapılacağı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkları da belli olmaya başladı. Öğretmenlerin maaşlarına şimdiden yapılacak minimum zam oranı belli oldu. 5 aylık neflsyon verilerine göre; 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

9'a 1, 8'e 2, 7'ye 1 4/1 4/2 4/, 2/1, 1/1 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Öğretmenlerin kademe ve derecelerine göre Temmuz'da ne kadar zam alacakları ise 4 Temmuz'da açıklanacak olan son enflasyon verisi ile netlik kazanacak.

Derece derece öğretmen maaşları 2022

2022 yılında Ocak ayında yapılan zamla birlikte öğretmen maaşları şöyle oldu;

1/1 derece öğretmen maaşı 7.454 TL

9/1 derece öğretmen maaşı 6 bin 354 TL

1/4 derece öğretmen maaşı 8596 TL'ye yükseldi.