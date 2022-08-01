9/1-9/2-9/3 Öğretmen Temmuz maaşı 2022 | 8/1-8/2-8/3 Temmuz zamlı maaş ne kadar? Kademe ve derece öğretmen maaşı zammı kaç TL? Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla öğretmen maaş zamları şekillenmeye başladı. Peki kademe kademe öğretmen temmuz maaşı ne kadar olacak?

9/1-9/2-9/3 Öğretmen Temmuz maaşı 2022 | 8/1-8/2-8/3 Temmuz zamlı maaş ne kadar? Kademe ve derece öğretmen maaşı zammı kaç TL? Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla öğretmen maaş zamları şekillenmeye başladı. Peki kademe kademe öğretmen temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEB kadrosunda görevli bir milyonu aşkın öğretmen Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği gibi memurların maaşlarına ocak ve temmuz aylarında ıolmak üzere yılda 2 kere zam yapılıyor. Öğretmen maaş zamlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri de enflasyon oranları. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre tüketici fiyatları, aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 73,50'ye yükseldi.

9/1-9/2-9/3 Öğretmen Temmuz maaşı 2022

Mayıs ayı enflasyon verilerine göre geride kalan 5 aylık dilimde enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı.2022 Temmuz öğretmen maaşının Mayıs ayı enflasyon verilerinden sonra en az en az 38,6 olacağı belirtiliyor. Öğretmen 1/4 maaşı mevcut oranlardan sonra 8.668 TL'den 12 bin TL'ye çıkacak.

8/1-8/2-8/3 Temmuz zamlı maaş ne kadar?

Kademe kademe öğretmen Temmuz maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra netlik kazanacak. Haziran enflasyon verileri 4 Temmuz'da duyurulacak.

Kademe ve derece öğretmen maaşı zammı kaç TL?

Derece derece öğretmen maaşları 2022

2022 yılında Ocak ayında yapılan zamla birlikte öğretmen maaşları şöyle oldu;

1/1 derece öğretmen maaşı 7.454 TL

9/1 derece öğretmen maaşı 6 bin 354 TL

1/4 derece öğretmen maaşı 8596 TL'ye yükseldi.

2022 memur maaşları

Vali – 29.247 TL

Genel müdür (1/4) – 21.111 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4) –11.126 TL

Memur (Lisans – 9/1) – 6.887 TL

Öğretmen (1/4) – 8.596 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) – 19.348 TL

Başkomiser (3/1) - 11.121 TL

Polis memuru (8/1) 9.741 TL

Uzman doktor (1/4) 13.214 TL

Hemşire (Lisans – 5/1) 8.340 TL

Mühendis (1/4) 11.357 TL

Teknisyen (Lise – 11/1) 7.165 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 10.785 TL

Vaiz (1/4) – 8.931 TL

Avukat (1/4) 10.845 TL