Öğretmen-Polis-Hemşire Temmuz maaşı 2022 | Öğretmenlere Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen maaş zammı ne kadar? Milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon fakı belli oldu. Öğretmen, polis hemşire gibi kamu personellerinin maaşları 3 aylık enflasyon farkına 7 puan eklenerek hesaplanıyor. Peki Öğretmenler Temmuz'da ne kadar maaş alacak? 4/1, 8/1 öğretmen ne kadar maaş alacak?

Öğretmen-Polis-Hemşire Temmuz maaşı 2022 | Öğretmenlere Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen maaş zammı ne kadar? Milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon fakı belli oldu. Öğretmen, polis hemşire gibi kamu personellerinin maaşları 3 aylık enflasyon farkına 7 puan eklenerek hesaplanıyor. Peki Öğretmenler Temmuz'da ne kadar maaş alacak? 4/1, 8/1 öğretmen ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memurun gözü kulağı 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada memurların enflasyona karşı korunacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından Mayıs ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle memurlar Temmuz maaşlarını hesaplamaya başladı.

Öğretmen-Polis-Hemşire Temmuz maaşı 2022

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı. Öğretmen-Polis-Hemşire Temmuz maaşında Mayıs ayı enflason rakamlarına göre en az yüzde 38,6'lık bir artış yapıalcak.

Öğretmenlere Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak?

Öğretmenler de diğer memurlar gibi maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başladı. Mayıs ayı enflasyon verileri duyuruldu. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 31,6 enflasyon farkının üzerine yüzde 7 fark eklendiği zaman ortaya şimdiden en az 38,6'lık bir zam çıkıyor. Öğretmen maaşları 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak.

Öğretmen maaş zammı ne kadar?

2022 Temmuz öğretmen maaşının Mayıs ayı enflasyon verilerinden sonra en az en az 38,6 olacağı belirtiliyor. Öğretmen 1/4 maaşı mevcut oranlardan sonra 8.668 TL'den 12 bin TL'ye çıkacak. 8/1 Polis Memuru maaşı ise 9.706 TL'den 13.452 TL'ye çıkacak.

Derece derece öğretmen maaşları 2022

2022 yılında Ocak ayında yapılan zamla birlikte öğretmen maaşları şöyle oldu;

1/1 derece öğretmen maaşı 7.454 TL

9/1 derece öğretmen maaşı 6 bin 354 TL

1/4 derece öğretmen maaşı 8596 TL'ye yükseldi.