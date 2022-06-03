2022 Temmuz kademe kademe öğretmen maaşı | 4/1, 9/1, 3/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 2022 yılının Ocak ayında memurlar ek zamla birlikte 30.5 oranında zam almıştı. Öğretmenlere de yüzde 30.5 oranında zam yapılmıştı. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen öğretmenler 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 2022 Temmuz öğretmen maaşlarına yapılacak enflasyon zammı da belli olmaya başladı.

Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı tüm çalışanların maaşlarının erimesine neden oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Memurlar gibi MEB kadrosunda görevli bir milyondan fazla öğretmenin de maaşına Temmuz'da zam yapılacak. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2022 Temmuz kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar olacak? 4/1, 9/1, 3/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı ne kadar, Kaç TL olur?

2022 Temmuz kademe kademe öğretmen maaşı

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Mayıs enflasyonu 73,50'ye yükseldi. Geride kalan 5 aylık dönemde memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı da şekillendi. 2022 Temmuz öğretmen maaşının Mayıs ayı enflasyon verilerinden sonra en az en az 38,6 olacağı belirtiliyor. Öğretmen 1/4 maaşı mevcut oranlardan sonra 8.668 TL'den 12 bin TL'ye çıkacak. Kademe kademe öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi ile netlik kazanacak.

4/1, 9/1, 3/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı ne kadar?

2022 yılının Temmuz ayında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de zam yapılack. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen öğretmenler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. 2022 Temmuz ayı enflasyon farkı 5 aylık dönemde yüzde 28,14 olarak hesaplandı. 5 aylık neflsyon verilerine göre; 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14 olacak. Ancak memurların önünde bir de Haziran enflasyonu bulunuyor. 4 Temmuz'da Haziran enflasyonu ile öğretmenlerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

2022 Ocak öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi?

Ocak ayında ek zam ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmenler yüzde 30.5 oranında zam aldı. İşte Ocak dönemi öğretmen maaşları;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.

1 derece alan memurun maaşı ne kadar artar?

Bir derece ile maaş kaç lira artar? Öğretmenlik MEsşek Kanunu ile 1 derece alan öğretmenlerin maaşında bir artış söz konusu olacak. Zira öğretmen maaşlarını kademe ve dereceler belirliyor. 1 derece alan öğretmenin maaşında ortalama 200 TL artış olması bekleniyor.

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşları

1/4 25+ 8021TL

1/4 25 8019 TL

1/3 24 6.157 TL

1/2 23 7989 TL

1/1 22 7979TL

2/3 21 7870TL

2/2 20 7860 TL

2/1 19 7857 TL

2/3 21 7824TL

2/2 20 7814 TL

2/1 19 7802TL

3/3 19 7662 TL

3/2 18 7642 TL

3/1 17 7622 TL

4/3 16 7618 TL

4/2 16 7532 TL

4/1 15 7473 TL

5/3 14 7202 TL

5/2 13 7195 TL

5/1 12 7190 TL

6/3 11 7184 TL

6/2 10 7180TL

6/1 9 7171 TL

7/3 8 7101 TL

7/2 7 7097 TL

7/1 6 7092 TL

8/3 5 7086TL

8/2 4 7080TL

8/1 3 7073 TL

1 derece alan memurun maaşı ne kadar artar?

Memur maaşlarını kademe ve dereceler belirliyor. Peki 1 derece alan bir memurun maaşı kaç TL artar? 1 derece alan öğretmenin maaşında ortalama 200 TL artış olması bekleniyor.