29 Ekim (bugün) Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir neşe ile kutlanırken vatandaşlar da yaşadığı illerde toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Pek çok ilimizde otobüsler, metro ve raylı sistemler bedava olduğu duyuruldu. Peki Hatay'da, Manisa'da, Kayseri'de, Samsun'da otobüsler bedava mı?

29 Ekim (bugün) Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir neşe ile kutlanırken vatandaşlar da yaşadığı illerde toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Pek çok ilimizde otobüsler, metro ve raylı sistemler bedava olduğu duyuruldu. Peki Hatay'da, Manisa'da, Kayseri'de, Samsun'da otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışanlara 1.5 gün resmi tatil verildi. 29 Ekim'de havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar yaşadıkları şehirde kent turunda çıkmak istiyor ancak toplu taşımanın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Hatay'da, Manisa'da, Kayseri'de, Samsun'da yaşayan milyonlarca kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

29 Ekim (bugün) Hatay'da otobüsler ücretsiz mi?

Hatay Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim'de kent içi ulaşımı ücretsiz yaptığını açıklamıştı. Ancak bu sene için Hatay'da toplu taşımanın ücretli mi ücretsiz mi olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen sene yapılan açıklamada “Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait sarı otobüsler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hatay halkına ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti sunacaktır. Kamuoyuna duyurulur” denmişti.

29 Ekim (bugün) Manisa'da otobüsler ücretsiz mi?

Manisa'da 29 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

29 Ekim (bugün) Kayseri'de otobüsler ücretsiz mi?

Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olmuştu. Bu sene ise henüz konuya dair açıklama gelmedi.

29 Ekim (bugün) Kayseri'de otobüsler ücretsiz mi?

Samsun'da da geçtiğimiz yıllarda otobüsler ücretsiz hizmet vermişti. Ancak 2022 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair açıklama gelmedi.