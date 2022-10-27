Açıklandı: Bugün 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? Bugün İzmir'de İZBAN bedava mı, indirimli mi?

Açıklandı: Bugün 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İzmir'de yarın İZBAN bedava mı, indirimli mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyelere ait toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmir'de her gün on binlerce kişinin kullandığı İZBAN seferlerinin 29 Ekim'de ücretsiz olup olmadığı İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZBAN seferlerinin 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olacağı açıklandı. Peki hangi saatler arasında İZBAN bedava olacak?

29 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok belediye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebeiyle belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına karar verdi. İzmir'de yaşayanların gün için sıkça kullandığı İZBAN seferlerinin de bugün (29 Ekim) ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğu araştırılıyor. Bugün 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? Bugün İzmir'de İZBAN bedava mı, indirimli mi? soruları İzmirliler tarafından oldukça fazla sorulmaya başlandı.

Bugün 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi?

İzmir ulaşımında önemli bir yere sahip olan İZBAN'ın 29 Ekim'de ücretsiz olacağı açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İZBAN ücretsiz ulaşım kararına ilişkin yayımlanan kararda İZBAN'ın saat 00:00'den saat 24.00'e kadar bedava kullanılacağı bilgisi yer aldı.

Bugün İzmir'de İZBAN bedava mı, indirimli mi?

İzmir'de milli bayramlarda zaman zaman yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor. İZBAN seferleri ise 29 Ekim'de indirimli değil ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir'de 29 Ekim'de ESHOT otobüsler bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı tüm yurttaa büyük bir coşkuyla kutlanacak. Milli baramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı'nda 1.5 resmi tatil olur. Vatandaşlar havanın da güzel olmasıyla İzmir'de kent turu yapmak istiyor ancak ESHOT otobüs, metro, vapur seferlerinin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu merak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz sene 29 Ekim'de toplu taşımada yüzde 50 indirim uygulanmıştı.

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim'de otobüsler bedava mı?

İstanbul'da İETT seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak. Ayrıca Marmaray seferleri de 29 Ekim'de bedava olacak. Ankara'da ise EGO seferleri ve Başkentray 29 Ekim'de vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT açılımı nedir?

ESHOT İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma işletmecisidir. ESHOT'un açılımı ise; Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür.