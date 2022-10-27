29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuya kutlanacak. Pek çok sevilen şarkıcı da 29 Ekim'de hayranları ile buluşacak ve konser verecek. Serdar Ortaç da 29 Ekim'de Bahçelievler'de unutulmaz bir konser verecek. Konseri kaçırmak istemeyenler 29 Ekim Bahçelievler Serdar Ortaç konseri saat kaçta, ne zaman? Serdar Ortaç konseri nerede? Ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim Serdar Ortaç Bahçelievler konserine dair detaylar..

Tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor. Yürüyüşler, konserler, spor etkinlikleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle organize edildi. 29 Ekim'de sevilen şarkıcılar da hayranları ile bir araya geliyor ve dec konserler yapılıyor. Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç da Bahçelievler Belediyesi organizasyonunda konser verecek. 29 Ekim'de Bahçelievler'de Serdar Ortaç konserine ilgi oldukça fazla. Konsere katılmak isteyenler 29 Ekim Bahçelievler Serdar Ortaç konseri saat kaçta, ne zaman? Serdar Ortaç konseri nerede? Ücretsiz mi? sorularını sormaya başladı.

29 Ekim Bahçelievler Serdar Ortaç konseri saat kaçta, ne zaman?

Son zamanların en popüler şarkıcılarından olan Serdar Ortaç hayranları ile 29 Ekim'de bir araya geliyor. Bahçelievler'de on binlerce kişiye dev bir konser verecek olan Serdar Ortaç sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatacak. Serdar Ortaç Bahçelievler konseri saat 20.00'de başlayacak. Konerin yaklaşık olarak 1.5 saat sürmesi bekleniyor.

Serdar Ortaç konseri nerede?

Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Serdar Ortaç sahne alacak. Konser 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Milli Egemenlik Parkı'nda yapılacak.

29 Ekim Bahçelievler Serdar Ortaç konseri ücretsiz mi?

Konsere katılımlar ücretsizdir. Tüm vatandaşlar 29 Ekim Serdar Ortaç konserine katılabilir.

Serdar Ortaç kaç yaşında?

Serdar Ortaç 2022 yılı itibari ile 52 yaşındadır. Şarkıcı 16 Şubat 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Serdar Ortaç nereli?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir.