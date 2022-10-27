28 Ekim PTT yarım gün mü? PTT 28 Ekim Cuma açık mı? PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu?
28 Ekim PTT yarım gün mü? PTT 28 Ekim Cuma açık mı? Resmi tatil öncesi PTT'de işi olanlar '28 Ekim Cuma günü PTT tatil mi' merak ediyor. Normal şartlar altında yarım gün çalışma yapılıyor. Peki ama PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu? İşte detaylar...
2022-10-27 09:44:23
28 Ekim PTT yarım gün mü? PTT 28 Ekim Cuma açık mı? Resmi tatil öncesi PTT'de işi olanlar "28 Ekim Cuma günü PTT tatil mi" merak ediyor. Normal şartlar altında yarım gün çalışma yapılıyor. Peki ama PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu? İşte detaylar...
28 Ekim PTT yarım gün mü?
Resmi Gazete'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, yarım gün çalışma yapılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla PTT'de 28 Ekim Cuma günü yarım gün çalışacak ve öğleden sonra hizmet vermeyecek.
PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu?
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. Dolayısıyla PTT 28 Ekim günü açık olacak fakat yarım gün hizmet verecek.
Tüm kargo firmaları 28 Ekim'de yarım gün mü?
28 Ekim'de genel olarak yarım gün çalışılıyor. UPS haricinde geri kalan tüm banka ve kargo şirketleri öğle molasına kadar çalışıp öğleden sonra tatile geçiyor.
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