28 Ekim PTT yarım gün mü? PTT 28 Ekim Cuma açık mı? PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu?

28 Ekim PTT yarım gün mü? PTT 28 Ekim Cuma açık mı? Resmi tatil öncesi PTT'de işi olanlar '28 Ekim Cuma günü PTT tatil mi' merak ediyor. Normal şartlar altında yarım gün çalışma yapılıyor. Peki ama PTT 28 Ekim günü çalışıyor mu? İşte detaylar...