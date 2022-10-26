Aras Kargo 28 Ekim de çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma Aras kargo kaça kadar çalışıyor? 28 Ekim kargolar saat kaça kadar açık?

Aras Kargo 28 Ekim de çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma Aras kargo kaça kadar çalışıyor? Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, yarım gün çalışma olacak. Peki ama 28 Ekim Aras kargo kaç saat çalışacak ya da çalışacak mı? 28 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

Aras Kargo 28 Ekim de çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma Aras kargo kaça kadar çalışıyor? Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, yarım gün çalışma olacak. Peki ama 28 Ekim Aras kargo kaç saat çalışacak ya da çalışacak mı? 28 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

Aras Kargo 28 Ekim de çalışıyor mu?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri sabah saatlerinde hizmet veriyor. Dolayısıyla Aras kargo 28 Ekim günü öğleden sonra çalışmıyor.

Aras kargo 28 Ekim çalışma saatleri

Aras kargo 28 Ekim resmi tatil günü, sabah saat 9.00'da çalışmaya başlayacak ve öğle 13.30'a kadar hizmet verecek. Tüm kargo firmalarında olduğu gibi Aras Kargo da 13.30 sonrası çalışmayacak.

28 Ekim Cuma Aras kargo kaça kadar çalışıyor?

Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre 29 Ekim öncesi çalışma yarım gün oluyor. Aras kargo 28 Ekim Cuma günü saat 13.30'a kadar çalışıyor.

Fakat bu saat kargo firmalarını öğle yemeği vaktine göre değişkenlik gösterebilir.

Noterlerin 28 Ekim mesaisi

28 Ekim günü kargolarda olduğu gibi noterlerde yarım gün çalışacak.