28 Ekim noter çalışır mı? 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri

28 Ekim noter çalışır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için, 28 Ekim'de noterlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu haline geldi. 28 Ekim Cuma günü çalışmalar resmi kurumlarda yarım gün olarak yapılıyor. Peki noterler açık mı? 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri...