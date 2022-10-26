28 Ekim noter çalışır mı? 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri
28 Ekim noter çalışır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için, 28 Ekim'de noterlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu haline geldi. 28 Ekim Cuma günü çalışmalar resmi kurumlarda yarım gün olarak yapılıyor. Peki noterler açık mı? 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri...
2022-10-26 20:04:27
28 Ekim noter çalışır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için, 28 Ekim'de noterlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu haline geldi. 28 Ekim Cuma günü çalışmalar resmi kurumlarda yarım gün olarak yapılıyor. Peki noterler açık mı? 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri...
28 Ekim noter çalışır mı?
Sabah saat 9.00'da açılan noterler 28 Ekim Cuma günü yarım gün hizmet verecek. Saat 12.30 öğle molasından sonra noterler hizmet vermeyecek.
28 Ekim noterlerin çalışma saatleri
Resmi Gazete'de de yayımlanan bildiriye göre 28 Ekim Cuma günü devlet kurum ve kuruluşları yarım gün çalışacak. Dolayısıyla noterler sabah saat 09.00 ve 12.30 arası hizmet verecek.
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