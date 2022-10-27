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TIMETURK / GENEL / UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü? UPS tatil planı

UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü? UPS tatil planı

UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim ve bir gün öncesi 28 Ekim'de tatil uygulaması yapılıyor. 28 Ekim Cuma günü normal şartlar altında mesai saatleri yarım gün tutuluyor. Fakat UPS 28 Ekim günü çalışmayacağını belirtti. 28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü? UPS tatil planı...

21 Saat Önce
2022-10-27 09:20:30
UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu? 28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü? UPS tatil planı

UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim ve bir gün öncesi 28 Ekim'de tatil uygulaması yapılıyor. 28 Ekim Cuma günü normal şartlar altında mesai saatleri yarım gün tutuluyor. Fakat UPS 28 Ekim günü çalışmayacağını belirtti. 28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü? UPS tatil planı...

UPS Kargo 28 Ekimde çalışıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre 28 EkimCuma, resmi tatil öncesi, yarım gün mesai uygulaması yapılacak. Fakat UPS 28 Ekim günü tüm gün tatil yapacağını belirten bir yazı yayımladı.

UPS yetkilileri; ''Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim günleri kuryelerimiz yurt içi standart paket dağıtımında bulunmayacaktır.'' açıklamasını yayımladı.

UPS 28-29 Ekim tatillerinde çalışacak mı?

UPS tatil planı olarak;

  • Cumhuriyet Bayramı Arefesi - 28 Ekim 2022
  • Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2022 günlerini yayımladı.

UPS tatil planı

UPS resmi sitesinden bayram ve tatil günlerinde çalışmadığını açıkladı.

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28 Ekim Cuma UPS kapalı mı, yarım gün mü?

UPS kargo 28 Ekim ve 29 Ekim günleri çalışma yapmayacak ve 31 Ekim Pazartesi günü mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

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