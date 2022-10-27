MNG kargo 28 Ekim çalışma saatleri | 28 Ekim MNG kargo açık mı? MNG Kargo resmi tatillerde çalışıyor mu?

MNG kargo 28 ekim çalışma saatleri, tatil nedeniyle araştırılıyor. 29 Ekim nedeniyle yarım gün çalışma saati uygulaması, özel sektör ve kamu kurumlarında uygulanacak. Peki 28 Ekim MNG kargo açık mı? MNG Kargo resmi tatillerde çalışıyor mu? İşte detaylar...

MNG kargo 28 ekim çalışma saatleri, tatil nedeniyle araştırılıyor. 29 Ekim nedeniyle yarım gün çalışma saati uygulaması, özel sektör ve kamu kurumlarında uygulanacak. Peki 28 Ekim MNG kargo açık mı? MNG Kargo resmi tatillerde çalışıyor mu? İşte detaylar...

28 Ekim MNG kargo açık mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki gün, yarım gün çalışma yapılacak. Dolayısıyla MNG Kargo da 28 Ekim Cuma günü yarım gün çalışacak ve 29 Ekim Cumartesi günü tatil olacak.

MNG kargo 28 Ekim çalışma saatleri

MNG kargo çalışma saatleri;

28 Ekim Cuma 09.00 - 13.30 arası,

29 Ekim Cumartesi tatil.

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