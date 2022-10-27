29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geri sayım başladı. Resmi tatil olan 29 Ekim öncesi yarım gün çalışma yapılacak. Peki 28 Ekim Sürat Kargo açık mı? 28 Ekim Sürat kargo saat kaça kadar açık? Bugün Sürat Kargo yarım gün mü çalışacak? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geri sayım başladı. Resmi tatil olan 29 Ekim öncesi yarım gün çalışma yapılacak. Peki 28 Ekim Sürat Kargo açık mı? 28 Ekim Sürat kargo saat kaça kadar açık? Bugün Sürat Kargo yarım gün mü çalışacak? İşte detaylar...

28 Ekim Sürat Kargo açık mı?

28 Ekim Cuma günü kamu daireleri yarım gün hizmet verecek bunun dışında kurumsal firmalar başta olmak üzere birçok özel sektörde 28 Ekim Cuma gününü yarım gün çalışma olarak değerlendirilecek.

Sürat Kargo da yarım gün hizmet verecek firmalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla 28 Ekim Cuma günü öğle molasından sonra Sürat Kargo hizmet vermeyecek.

29 Ekim Sürat Kargo çalışıyor mu?

29 Ekim Cumartesi günü normal şartlar altında yapılacak yarım gün çalışma olmayacak. 29 Ekim Cumartesi günü kamu daireleri tatil sayılacak. Aynı zamanda kargo firmaları da cumartesi çalışmayacak.

28 Ekim Sürat kargo saat kaça kadar açık?

Sürat kargo resmi tatil nedeniyle 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Sürat kargo 13.30'a kadar hizmet verecek fakat bu saat firmaların molalarına göre değişkenlik gösterebilir.

Sürat Kargo çalışma saatleri

Sürat Kargo;