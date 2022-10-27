28 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

28 Ekim bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri, resmi tatil nedeniyle değişiyor. Aslında özel ve kamu kurumlarında 29 Ekim nedeniyle, kutlamalar adına tatil yapılıyor. Resmi tatil, 28 Ekim 13.00'da başlıyor. Peki 28 Ekim Cuma bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

28 Ekim bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri, resmi tatil nedeniyle değişiyor. Aslında özel ve kamu kurumlarında 29 Ekim nedeniyle, kutlamalar adına tatil yapılıyor. Resmi tatil, 28 Ekim 13.00'da başlıyor. Peki 28 Ekim Cuma bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

28 Ekim bankalar açık mı?

Bankalar 28 Ekim Cuma günü sabah saat 9.00'da mesailerine başlayacak. Resmi tatil nedeniyle saat 13.00'da sonra bankalara hizmet vermeyecek. Bazı bankaların öğle molalarına göre bu tatil, yarım saat erken ya da yarım saat geç başlayabilir.

Bankalar 31 Ekim Pazartesi günü çalışmaya kaldığı yerden devam edecek.

28 Ekim Cuma bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Resmi tatilin başlama günü ve saati 28 Ekim 13.00 olarak biliniyor. Dolayısıyla bankalarda saat 13.00'a kadar açık olacak sonrasında kapanacak.

Fakat bankaların açılış ve kapanış saatleri her bankaya göre değişiklik gösterebilir, yarımşar saat oynama gözlemlenebilir.