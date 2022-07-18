2022 YKS ek yerleştirme olacak mı? 2022 YKS üniversite tercihlerinde 2. tercih yapılacak mı? 2022'de YKS ikinci yerleştirme var mı? Milyonlarca kişinin geleceği için en önemli sınavlardan biri olan YKS sınavına 3 milyondan fazla kişi katıldı. YKS sınavında baraj uygulamasının kaldırılması nedeniyle kontenjanların nasıl dolacağı merak konusu. Geçtiğimiz sene üniversite tercihlerinde 3. yerleştirme yapılmıştı. Peki 2022 YKS sınavında ek yerleştirme olur mu?

2022 YKS ek yerleştirme olacak mı? 2022 YKS üniversite tercihlerinde 2. tercih yapılacak mı? soruları binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da açıklandı. 18-19 Haziran'da yapılan YKS sınavının tüm oturumlarında baraj uygulaması kaldırıldı. Baraj olmadan yapılan YKS sınavına adayların da katılımı oldukça fazlaydı. Katılım tekorları kırıldığı belirtilen YKS sınavında sonuçların açıklanmasıyla tercih süreci başlaycak.

2022 YKS ek yerleştirme olacak mı?

2021 yılında YKS üniversite yerleştirmelerinde 2 ek yerleştirme uygulanmıştı. Birinci ek yerleştirmenin ardından baraj puanın düşürülmesi ile ikinci ek yerleştirme yapılmıştı. Kontenjanların çok büyük bir kısmı geçen sene dolmuştu. 2022 YKS tercihi yapmak için kolları sıvayan adaylar ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını şimdiden merak ediyor. 2022 yılında da ek tercihlerin yapılması bekleniyor.

2022 YKS üniversite tercihlerinde 2. tercih yapılacak mı?

YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla puan hesaplanan ve sınavı geçerli sayılan her aday tercih yapabilecek. YKS'de kontenjanların dolmaması halinde ek tercih süreci başlayacaktır. 2022 yılında da ek tercihlerin yapılacağı tahmin ediliyor. Ek tercihlere ilişkin ÖSYM'den gelecek açıklamalar dikkate alınmalı.

Ek yetleştirme nedir?

Yks yerleştirme sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adaylar boş kalan kontenjanların dolması için yeniden tercih yapabiliyor. Bu duruma ek yerleştirme deniyor.