2022 YKS'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS (AYT-TYT) testine kaç kişi katıldı? YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. 2022 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı. Sınav sonuçlarını alan adayların önünde şimdi tercih maratonu var. Tercih yapmak için kolları sıvayan adaylar YKS'ye kaç kişinin girdiğini, kaç kişinin tercih yapacağını merak ediyor.

2022 YKS'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS (AYT-TYT) testine kaç kişi katıldı? YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. 2022 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı. Sınav sonuçlarını alan adayların önünde şimdi tercih maratonu var. Tercih yapmak için kolları sıvayan adaylar YKS'ye kaç kişinin girdiğini, kaç kişinin tercih yapacağını merak ediyor.

2022 YKS sınavında pek çok yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi YKS'de tercih barajının kaldırılması oldu. YKS sınavına giren ve puanı hesaplanan her aday üniversite tercihi yapabilecek. YKS ınav sonuçlarının açıklamasıyla milyonlarca aday şimdi gözünü YKS tercihlerien dikti. 2022 YKS tercihleri önümüzdeki günlerde başlayacak fakat adaylar YKS'ye kaç kişinin girdiğini, YKS tercihi yapacak olan kişi sayısını merak ediyıor.

2022 YKS'ye kaç kişi girdi?

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS sınavında ülkenin her ilinde yüzlerce sınav merkezinde yapıdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

2022 YKS (AYT-TYT) testine kaç kişi katıldı?

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanu hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek.

YKS tercihleri ne zaman?

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. YKS sonuçları açıklanan adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.