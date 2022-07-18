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TIMETURK / GENEL / 2022 YKS şampiyonu isimleri | 2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı? YKS'de kaç birinci var?

2022 YKS şampiyonu isimleri | 2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı? YKS'de kaç birinci var?

2022 YKS şampiyonu isimleri | 2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı? YKS'de kaç birinci var? YKS sınavının merakla beklenen sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar tercih maratonuna giriş yaptı. Milyonlarca kişinin katıldığı YKS sınavında birincilerin kimler olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-07-18 08:38:48
2022 YKS şampiyonu isimleri | 2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı? YKS'de kaç birinci var?

2022 YKS şampiyonu isimleri | 2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı? YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı? YKS'de kaç birinci var? YKS sınavının merakla beklenen sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar tercih maratonuna giriş yaptı. Milyonlarca kişinin katıldığı YKS sınavında birincilerin kimler olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı.

2022 YKS şampiyonu isimleri

Milyonlarca adayın katıldığı 2022 YKS sınavının sonuçları açıklandı. Ancak YKS şampiyonlarının isimleri henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda YKS şampiyonlarının adlarının açıklanması beklşeniyor.

YKS'de kaç kişi 500 tam puan adı?

YKS'de 500 tam puan alınıp alınmadığı da henüz belli değil. 500 tam puan alanların sayısı ve isimleri de ilerleyen dakiakalarda duyrulacak.

2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında YKS şampiyonlarının hangi ilden çıktığını açıkadı. Test bazında da birincilerin illerini açıkladı. İşte YKS şampiyonları ve illeri;

2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana

YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

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