2022 AYT'ye kaç kişi girdi? Kaç kişi 4 yıllık üniversite tercihi yapacak? 2022 YKS sınavında AYT ve TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS sınavı sonuçlar 18 Temmuz'da açıklandı. Barajın da kalkmasıyla bu sene YKS sınavına katılım rekorları kırıldı. YKS sonuçlarını alan adayların önünde şimdi de tercih maratonu bulunuyor. YKS tercihleri öncesi adaylar AYT ve TYT'den kaç kişinin üniversite tercihi yapacağını merak ediyor.

2022 AYT'ye kaç kişi girdi? Kaç kişi 4 yıllık üniversite tercihi yapacak? 2022 YKS sınavında AYT ve TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS sınavı sonuçlar 18 Temmuz'da açıklandı. Barajın da kalkmasıyla bu sene YKS sınavına katılım rekorları kırıldı. YKS sonuçlarını alan adayların önünde şimdi de tercih maratonu bulunuyor. YKS tercihleri öncesi adaylar AYT ve TYT'den kaç kişinin üniversite tercihi yapacağını merak ediyor.

ÖSYM Başkanı Aygün YKS sınavı öncesi başvurulara dair verdiği açıklamada şunları belirtmişti; "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu."

2022 AYT'ye kaç kişi girdi?

2022 AYT sınavına kaç kişinin girdiği henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sınava başvuru sayısı önceki haftalarda açıklanmıştı. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 adayın başvurduğu açıklanırken 2 milyon 56 bin 512 kişinin de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvurduğu açıklandı. Ayrıca Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

Kaç kişi 4 yıllık (AYT) üniversite tercihi yapacak?

AYT'de sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Bilindiği üzere 2022 YKS sınavında baraj uygylaması kaldırılmıştı. AYT'de kaç kişinin tercih yapacağına ilişkin net rakamlar önümüzdeki günlerde belli olacak.

2022 YKS sınavında AYT ve TYT'ye kaç kişi girdi?

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."