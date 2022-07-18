2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak? YKS'ye kaç kişi katıldı? YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavı tüm Türkiye genelinde 18-19 Haziran'da 3 oturumda tamamlandı. YKS sınavının ardından merakla sonuçların açıklanması bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. Açıklamanın ardından YKS'ye kaç kişinin girdiği ve kaç kişinin YKS üniversite tercihi yapacağı merak ediliyordu.

2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak? YKS'ye kaç kişi katıldı? YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavı tüm Türkiye genelinde 18-19 Haziran'da 3 oturumda tamamlandı. YKS sınavının ardından merakla sonuçların açıklanması bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. Açıklamanın ardından YKS'ye kaç kişinin girdiği ve kaç kişinin YKS üniversite tercihi yapacağı merak ediliyordu.

18-19 Haziran'da milyonlarca adayın katılımıyla YKS sınavı yapıldı. Türkiye'nin 81 ilinde ve yüzlerce sınav merkezinde yapılan YKS sınavında yüz binlerce de sınav görevlisi yer aldı. YKS sınav sonuçlarını merakla bekleyen adayları sevindirecek açıklama bugün geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medaydan yaptığı açıklamada 2022 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün'ün açıklamasının ardından adaylarda tercih heyecanı başladı.

2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak?

2022 YKS sınavı tüm zamanların en fazla katılım olan sınavları arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS sınavına başvuranların sayısını açıkladı. Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi. Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi. YKS sınavında puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. 2022'de kaç kişinin tercih yapacağına ilişkin resmi açıklama ilerleyen günlerde belli olacak.

YKS'ye kaç kişi katıldı?

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 adayın başvurduğu açıklanırken 2 milyon 56 bin 512 kişinin de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvurduğu açıklandı. Ayrıca Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti

YKS sınavına kaç kişi girdi?

YKS sınavına kaç kişinin girdiğine dair henüz resmi rakamlar açıklanmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınava başvuranların sayısını açıklamıştı. Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. ,İkinc oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. Üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek."