2022 YKS birincisi kim? YKS şampiyonu kimler? 2022 YKS'de 500 tam puan alan sayısı kaç? YKS birincileri isimleri neler? 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü YKS'de sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS şampiyonları ve birincileri de merak edilmeye başlandı. Hatırlanacağı üzere 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran'da 3 oturumda yapılmıştı. YKS sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasıyla bu sene sınava katılım rekoru kırılmıştı. Sınavda kaç birincinin çıktığı da adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 YKS şampiyonu kim? YKS'de kaç birinci var ve adları ne?

2022 YKS birincisi kim? YKS şampiyonu kimler? 2022 YKS'de 500 tam puan alan sayısı kaç? YKS birincileri isimleri neler? 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü YKS'de sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS şampiyonları ve birincileri de merak edilmeye başlandı. Hatırlanacağı üzere 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran'da 3 oturumda yapılmıştı. YKS sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasıyla bu sene sınava katılım rekoru kırılmıştı. Sınavda kaç birincinin çıktığı da adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 YKS şampiyonu kim? YKS'de kaç birinci var ve adları ne?

2022 yılında yapılan bir değişiklikle YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. YKS sınavına giren ve puanı hesaplanan ve sınavı geçerli olan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bu gelişme ile 2022 YKS sınavına katılım rekoru kırıldı. YKS sınavına bu sebe 3 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyordu.

2022 YKS birincisi kim? YKS şampiyonu kimler?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün milyonlarca adayın merakla beklediği gelişmeyi duyurdu. Aygün açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" dedi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 2022 YKS şampiyonlarının kimler olduğu da merak edilmeye başlandı.

2022 YKS şampiyonu kimler?

2022 YKS birincileri ve şampiyonları önümüzdeki saatlerde ÖSYM duyurulacak. İlerleyen dakikalarda ÖSYM Başkanı'nın sınav birincilerini duyurması bekleniyor.

YKS'de 500 tam puan alan sayısı kaç?

YKS sınavında 500 tam puan alarak birinci olanların sayısı önümüzdeki dakikalarda belli olacak.

2022 YKS birincileri hangi ilden çıktı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 YKS şampiyonlarının hangi ilden çıktığını açıkladı. Aygün'ün sosyal medaydan yaptığı paylaşımı şöyle; 2022-YKS Birincilerimizin İlleri TYT: Kocaeli AYT: Sayısal: Kayseri Eşit Ağırlık: İzmir Sözel: Kayseri YDT: Almanca: İstanbul Arapça: İstanbul Fransızca: İstanbul İngilizce: Kocaeli Rusça: İstanbul Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.