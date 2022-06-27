2022 Temmuz zamlı 8/1 öğretmen maaşı | Kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 8'e 1 kademe derece öğretmen maaş zammı kaç TL? 2022 Temmuz zamlı maaşları milyonlarca memur gibi öğretmenler tarafından da merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur maaşlarına enflasyonun da üzerinde bir zam yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğretmenler 2022 Temmuz zamlı maaşların kademe ve dereceye göre ne kadar artacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz zamlı maaşlara dair detaylar...

2022 Temmuz zamlı 8/1 öğretmen maaşı | Kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 8'e 1 kademe derece öğretmen maaş zammı kaç TL olacak? gibi sorular şuı sıralar binlerce öğretmen tarafından internette araştırılmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesi için Haziran enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. 4 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verileri ile milyonlarca memur, işçi ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam kesinlik kazanacak.

2022 Temmuz zamlı 8/1 öğretmen maaşı

2022 yılında milyonlarca memur gibi öğretmenlerin maaşlarında da artış yaşanacak. Öğretmen maaşlarına en az yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile öğretmenleri de sevindrdi. Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu. Buna göre 8/1 kademe ve dereceki bir öğretmenin mevcut maaşı 7.073 TL'den yüzde 40 zamla 9.902 TL'ye çıkması bekleniyor.

2022 8'e 1 kademe derece öğretmen maaş zammı kaç TL?

8'e 1a derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşına 2022 Temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağı düşünülürse maaşında 2.800 TL gibi bir artış olacak. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Temmuz 2022 kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2022 yılında yüzde 40 oranında zam ile oluşacak öğretmen maaşları aşağıdaki gibi olacaktır (TAHMİNİ)

Derece/Kademe - Mevcut Maaş - Yüzde 40 Zamlı maaş

1/4 25 yıl+ 8021 11229 TL

1/4 25 yıl 8019 11226 TL

1/3 24 yıl 8.000 11.200 TL

1/2 23 yıl 7989 11184 TL

1/1 22 yıl 7979 11170 TL

2/3 21 yıl 7870 11018 TL

2/2 20 yıl 7860 11004 TL

2/1 19 yıl 7857 10999 TL

2/3 21 yıl 7824 10953 TL

2/2 20 yıl 7814 10939 TL

2/1 19 yıl 7802 10922 TL

3/3 19 yıl 7662 10726 TL

3/2 18 yıl 7642 10698 TL

3/1 17 yıl 7622 10670 TL

4/3 16 yıl 7618 10665 TL

4/2 16 yıl 7532 10544 TL

4/1 15 yıl 7473 10462 TL

5/3 14 yıl 7202 10082 TL

5/2 13 yıl 7195 10073 TL

5/1 12 yıl 7190 10066 TL

6/3 11 yıl 7184 10057 TL

6/2 10 yıl 7180 10052 TL

6/1 9 yıl 7171 10039 TL

7/3 8 yıl 7101 9941 TL

7/2 7 yıl 7097 9935 TL

7/1 6 yıl 7092 9928 TL

8/3 5 yıl 7086 9920 TL

8/2 4 yıl 7080 9912 TL

8/1 3 yıl 7073 9902 TL

En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2022 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı 6.633 TL civarındaydı. Yüzde 40 oranında bir zam yapılacağı varsayımı üzerinden hesaplama yapılırsa en düşük öğretmen maaşı 8.955 TL olacak.

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