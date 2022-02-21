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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

50 Dakika Önce
2022-02-21 13:41:56
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun. .

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