Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? Kandilde cinsel ilişki yasak mı?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi milyonlarca Müslüman tarafından dualarla, ibadetlerle ve af dilemekle idrak edilecek. İslam elemi için mübarek kabul edilen gecelerle ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri de var. Aile olmanın gereği olarak vatandaşlar Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi sorusunu soruyor. Peki eşlerin kandilde ilişkiye girmesi yasak mı? Kandilde cinsel ilişki yasak mı? Kandil gecesi cinsel ilişkiye girmek caiz mi?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi milyonlarca Müslüman tarafından dualarla, ibadetlerle ve af dilemekle idrak edilecek. İslam elemi için mübarek kabul edilen gecelerle ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri de var. Aile olmanın gereği olarak vatandaşlar Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi sorusunu soruyor. Peki eşlerin kandilde ilişkiye girmesi yasak mı? Kandilde cinsel ilişki yasak mı? Kandil gecesi cinsel ilişkiye girmek caiz mi?

Ramazan ayının incisi olan Kadir gecesi bu gece 8 Mayıs'ta tüm müslümanlar tarafından dua ve af dilemekle eda edilecek. Mübarekgünlerde yapılması gereken ya da yapılmaması gereken şeyler ile ilgili vatndaşların kafasında soru işaretleri oluşuyor. Vatandaşlar mübarek günlerde cinsel ilişkiye girimenin caiz olup olmadığını araştırıyor. Eşlerin birbirine olan yükümlülükleri kapsamında Kadir Gecesi ciinsel ilişkiye girmek yasak mı? Kandilde cinsel ilişki yasak mı? Kandil gecesi cinsel ilişkiye girmek caiz mi?

Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi?

Diyanet'ten bu soruya yanıt geldi. İşte "Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi" sorusuna Diyanet'ten gelen cevap; "Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187)." Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayı içerisinde olduğu düşünülürse Diyanet Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? sorusuna "Eşler Kadir Gecesinde ilişkiye girebilirler." diyerek yanıt vermiş oldu.

Kandilde cinsel ilişki yasak mı?

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na da Kandilde cinsel ilişki yasak mı? sorusu sorulmuştu. Hatipoğlu Kandilde cinsel ilişki yasak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi; "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir."

Dini bayramlarda eşler arasında cinsel ilişki yasak mıdır?

Karı koca ilişkisi sadece bayanların özel günlerinde veya lohusa olduğu günler, hac ve umre için ihramlı bulunulan günler ve itikâfta bulunulan günlerde yasaktır. Bunun düşında dini bayramlarda da eşlerin harama kaçmamak şartıyla ilişkiye girmeleri caizdir.

Kadir gecesi 2021 yılında hangi gün kutlanacak?

Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

Kadir gecesi önemi

Kadir Gecesi'nde Kur'an indirilmeye başlanmıştır. Ramazanın 27. gecesi Kadir Gecesidir. Şunu belirtmek gerekir ki hadislerde Kadir Gecesinin Ramazan ayının son on günü içerisinde yer aldığı belirtilir. Kadir Gecesinde bol bol dua etmek, tesbih çekip Kur'an okumanın yanı sıra nafile namaz kılmak da evladır.

Kadir gecesi yapılacak ibadetler

Mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler Kadir Gecesi'nde bunları yapabilirler;

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.