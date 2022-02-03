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Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?
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TIMETURK / GENEL / Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?

Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?

Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı? Ülkemizde milyonlarca Müslüman mübarek kandil gecelerinde ellerini Allah'a açarak dua ve tövbe ediyor. Kandil gecesini evinde geçiren vatandaşlar bu mübarek günlerde televizyon izlemenin caiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. İşte İslam alimlerinin kandilde televizyon izleme konusunda yapmış olduğu yorumları...

1 Saat Önce
2022-02-03 10:39:58
Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?

Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı? Ülkemizde milyonlarca Müslüman mübarek kandil gecelerinde ellerini Allah'a açarak dua ve tövbe ediyor. Kandil gecesini evinde geçiren vatandaşlar bu mübarek günlerde televizyon izlemenin caiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. İşte İslam alimlerinin kandilde televizyon izleme konusunda yapmış olduğu yorumları...

Türkiye'de milyonlarca Müslüman Kandil gecelerini ibadet ve dualarla geçiriyor. Ancak kandil gecesini evinde geçiren yada misafirliğe giden vatandaşlar kandilde televizyon izlemenin caiz olup olmadığını merak ediyor. Kandilde televizyon izlemek haram mı yoksa caiz mi sorusuna şöyle yanıt verilebilir;

Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi?

Kandil günlerinde ibadet etmek Allah'a dua etmek en makbul olanıdır. Ancak kandil gününde televizyon izlemek de haram değildir. Yalnız İslam'a uygun kurallar çerçevesinde haram görüntü ve konuşamaların olmadığı programları ve yayınları izlemek haram değildir. Bir iş normal günde haram değilse Kandil günlerinde de haram değildir.

Kandil günü televizyon haram mı?

Televizyon izlemenin günah yada haram olup olmadığına dair de pek çok kişinin kafasında soru işaretleri mevcut. Televizyon, bilgisayar ve oyunlar yapmak ve haram olmayan programlar izlemek haram değildir. Sinema ve televizyon hem iyiye, hem kötüye kullanılabilir. Yani hükmü kullanılışına göre değişir. Televizyonun bizzat kendisi haram değildir. Faydalı programlar izlemek haram değildir. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/188)

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