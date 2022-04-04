2022 İHH Ramazan kolisi yardımı nasıl alınır? İHH erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İHH Ramazan kolisi yardımı kimlere yapılıyor? gibi sorular pek çok ihtiyaç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede insani yardım faaliyetleri yürüten İHH Vakfı her sene olduğu gibi 2022 yılında da yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda ve erzak yardımı ulaştırıyor. İHH Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İHH Ramazan kolisi yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler.

2022 İHH Ramazan kolisi yardımı nasıl alınır? İHH erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İHH Ramazan kolisi yardımı kimlere yapılıyor? gibi sorular pek çok ihtiyaç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede insani yardım faaliyetleri yürüten İHH Vakfı her sene olduğu gibi 2022 yılında da yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda ve erzak yardımı ulaştırıyor. İHH Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İHH Ramazan kolisi yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler.

11 ayın sultanı Ramazan yeryüzüne bereketi ile geldi. Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma duygusu öne çıkıyor. Ne yazık ki dünyada milyonlarca yardıma muhtaç insan bulunuyor. İHH Vakfı dünyanın nereseinde olursa olsun yardıma muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Dünyanın 100'e yakın ülksesinde yardım etkinlikleri düzenleyen İHH Vakfı yurt içinde de ihtiyaç sahipleini unutmuyor. Ülkemizde Ramazan ayında binlerce erzak kolisi dağıtılıyor. İhtiyaç sahipleri Ramazan kolisi yardımı ile bir nebze de olsa Ramazan ayında rahat nefes alıyor.

2022 İHH Ramazan kolisi yardımı

Bu Ramazan'da yaklaşık 140 bin kişinin, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH aracılığıyla faydalanması planlanıyor. 400 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye'de ve yurt dışında toplamda 300 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor. Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye'deki gıda kolileri, 65 TIR'la 81 şehre doğru yola çıktı.

Bağışçılar, yurt dışında kurulacak olan iftar sofralarına 50 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda da yine iftariyelik ikramlarında bulunulacak.

İHH, bu Ramazan ayında da çocukları mutlu edecek çalışmalar planladı. Bu kapsamda, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Ramazan kolisi yardımı nasıl alınır?

Ramazan gıda kolisi yardımı almak için çncelikle ihtiyaç sahibi olduğunuzu belgelerle ispatlamanız gerekiyor. İhtiyaç sahibi olduğunuzun belgeleyen evraklarla birlikte sivil kuruluşlara ya da devlete bağlı olan sosyal yardımlar genel müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İhtiyaç dahibi olan bireyler muhtarlıklar vasıtası ile de yardım dağıtan kuruluşlara yönlendirilebilir.

Ramazan erzak yardımı için nereye başvurulur?

Ramazan ayında gıda yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar öncelikle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerine başvurda bulunabilir. Bunun dışında mahalle muhtarlıkları da ihtiyaç sahibi vatandaşları ihtiyaç dağıtan kanallara yönlendirmesini sağlayabilir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH'nın tüm bu yardımlarından Türkiye'de ve dünyada toplamda yaklaşık 2,5 milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

İHH geçen sene neler yaptı?

- İHH, 2021 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra, 56 ülkede 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

-151 bin 673 ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı.

-303 bin 288 kumanya paketi dağıtıldı.

-1 milyon 518 bin 713 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

-296 bin 234 kişiye iftar yemeği verildi.

-140 bin 209 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

- Türkiye genelinde 23 bin 165 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Suriye'deki mağdurlara ise ise 41 bin 767 adet hijyen paketi ulaştırıldı.

Hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH'nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072'ye SMS göndererek 50 TL,

-IFTAR yazıp 4072'ye SMS göndererek 50 TL,

İHH İnsani Yardım Vakfı hakkında

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ya da kısaca İHH İnsani Yardım Vakfı, yüzün üzerinde ülkede insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Bosna Savaşı'nda mağdur olan Müslümanlara yardım etmek için 1992'de gönüllü faaliyetlerle başlayan insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul'da hayat bulmuştur. Vakıf, Bosna Savaşı'nın ardından Çeçenistan, Filistin, Kosova, Suriye gibi savaş bölgelerine yardım götürerek faaliyetlerine devam etmiştir. Faaliyetleri sadece bu bölgelerle sınırlı kalmayıp 5 kıtadaki birçok ülkede başta gıda olmak üzere eğitim ve sağlık alanlarında yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte; yetimhane, su kuyusu, okul, hastane, cami, kültür merkezi gibi kalıcı eserler inşa etmektedir.

Ulusal ve uluslararası bir yardım kuruluşu olarak birçok organizasyon ile yakın işbirliği içinde çalışan İHH; İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), İnsani Forum (THF), Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'na (TGTV) üyedir. İHH, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından danışmanlık statüsü tanınmış 3000 örgütten birisidir. Vakıf aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na (OIC) danışman statüsünde üye ve İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu'na (OICHF) meclis üyesidir.

2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmış, kamu yararına çalışan vakıf statüsü verilmiştir.

Bir düşünce kuruluşu olan İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni (İNSAMER) kendi bünyesinde 2014 yılında kurmuştur. Bu merkez, sosyal bilimlerin farklı alanlarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yürütmenin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur ve saha raporları hazırlar. Değerlendirmelerini ve öngörülerini makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşır.