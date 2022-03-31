Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)

Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan erzak gıda yardımı nasıl alınır? Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan Bursa'da her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı paylaşma temasıyla geçirilecek. Bursa'da yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine öncelikle devlet eliyle gıda yardımı yapılıyor. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi de muhtaç durumda olan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek yardımlarına da devam edilecek. Peki Bursa'da Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan erzak gıda yardımı nasıl alınır? Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan Bursa'da her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı paylaşma temasıyla geçirilecek. Bursa'da yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine öncelikle devlet eliyle gıda yardımı yapılıyor. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi de muhtaç durumda olan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek yardımlarına da devam edilecek. Peki Bursa'da Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Türkiye'nin her kesiminde olduğu gibi Bursa'da da ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımı eli uzatmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımından, nakdi yardıma, yakacak yardımından kıyafet yardımına kadar çeşitli yardımlar yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Peki Bursa'da Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Bursa Ramazan kolisi yardımı

Bursa yıllardır uguladığı Ramazan kolisi erzak yardımlarına son verdi. Bunun yerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım çekleri verilmesi yönünde karar alındı. Ramzan yardım çekleri ile vatandaşlar ihtiyaç duyduğu ürünü kendisi seçerek alabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği, ‘Ramazan yardım çeklerinin sadece mahalle bakkallarında geçerli olması' uygulamasını, bu yıl da devreye aldı. Bu sayede Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle bakkalları rahat bir nefes alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl işleri durma noktasına gelen mahalle bakkallarına destek olmak amacıyla örnek bir proje geliştirmişti. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi uygulaması yerine Ramazan Destek Çeki uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkanına kavuşurken, uygulamaya katılan 740 mahalle bakkalı da projeyle yaklaşık 4 milyon TL'lik ciro yapmış oldu.

Uygulamada ihtiyaç sahibi 25 bin aileye 400'er TL'lik Kart16 Ramazan Destek Çeki verilecek ve bu çekler yine projeye katılan mahalle bakkallarında geçerli olacak. Mahalle bakkallarına yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaynak oluşturacak proje sayesinde ihtiyaç sahipleri, alkol ve sigara dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek.

Bursa Sosyal Yardım Başvurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Kapsamında Bursa İli sınırları içerinde ikamet eden sosyo ekonomik açıdan güçlük yaşayan kişi ve ailelere yönelik gerçekleştirilen Kart16 Sosyal Destek Kartı ve Tıbbi Malzeme taleplerinizi https://e-belediye.bursa.bel.tr/Sosyalyardimbasvurusu/Kart16.aspx adresinden online form doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Bursa sosyal ayrdım desteğinden kimler yararlanabilir?

Dezavantajlılık durumu nedeniyle hanede iş gücüne dâhil olabilecek birey bulunmayan aileler,

Asgari ücret seviyesinin altında gelire sahip aileler,

Hane geliri asgari düzeyde olmasına rağmen hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aileler,

Hane geliri asgari düzeyde ya da üzerinde olmasına rağmen ekstra tıbbi giderleri bulunan aileler,

Eşi vefat etmiş, eşi tarafından terk edilmiş, şiddet mağduru, eşi cezaevinde olan ve yeterli gelire sahip olmayan kadınlar,

60 yaş üstü yalnız yaşayan birey olup yeterli gelire sahip olmayan kişiler,

Hastalık ya da göç gibi nedenlerle geçici süreli işsizlik yaşayan bireyler,

Sosyal destek hizmetlerinden faydalanırlar.