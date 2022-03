2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayının gelmesiyle binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş İBB Ramazan kolisi yardımını almak istiyor. İBB Ramazan kolisi yardımı almak için öncelikle İBB sosyal yardımlaşma merkezleri ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca telefondan da ALO 153'ü arayarak ramazan erzak kolisi yardımı başvuruları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bereket ve mağfiret ayı olarak tanımlanan Ramazan ayı geldi çattı. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde binlerce ihtiyaç sahibi iftar ve sahurunu erzak yardımları sayesinde yapıyor. Yardımlaşma ayı olarak da bilinen Razaman'da yerel yönetimler de vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Razaman kolisi yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bunu nasıl ve nereden yapacaklarını araştırıyor.

2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet ihtiyaç sahipleri vatandaşlarına her türlü desteği sağlamak için tüm çabasını ortaya koyuyor. Hayat pahalılığının arttığı son aylarda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek paketleri hyata geçiriliyor. Yerel yönetimler ve belediyeler de yardıma muhtaç hanelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Peki 2022 Ramazan koli yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İBB Ramazan kolisi ve erzak yardmı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bulundukları mahallenin muhtarlıklarına başvuru yapmaları ve konu hakkında bilgi almaları gerekiyor. Ardından İBB iletişim merkezleri ile irtibata geçerek Ramazan kolisi yardımı almak için yardım talebinde bulunabilirler. ALO 153 hattı üzerinden de İBB ramazan kolisi yardımı için bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan erzak kolisi yardımı alabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi olan hanelere ramaazan kolisi yardımı sağlanabilir. Geliri belli bir seviyenin üzerinde olan hanelere gıda yardımı yapılamaz.

İBB başvuru için tıklayın...

2022 Ramazan kolisi yardımı yapan yerler

Ülkemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara her daim devlet desteğini sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine sürekli gıda yardımı, yakacak yardımı yapıyor. Bunun dışında valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyor.

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri

Tersine Göç Hizmeti: İstanbul‘a çeşitli nedenlerle gelen, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan ve memleketine dönecek imkânı bulunmayan ancak, maddi imkân sunulduğu zaman dönmeyi arzu eden ailelerin tersine göç talebi karşılanmaktadır.

Nakdi Destekler: Sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelere yönelik uygun nakdi sosyal hizmet modeli belirlenmektedir.

Sosyal Destek İstanbul Kart: Anlaşmalı marketlerde kullanılmak üzere, ihtiyaç durumu tespit edilmiş aileye/bireye, sosyal inceleme sonucu uygun görülen miktarda ve ödeme dönemlerinde, Sosyal Destek İstanbul Kart aracılığı ile gıda desteği sağlanmaktadır.

Halk Süt Desteği: İstanbul Halk Süt Projesi ile çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yolu ile kemik, diş ve beyin gelişimine destek olmak amaçlanmıştır. Bu program kapsamında ayni ve nakdi yardım alan ailelerin 3-6 yaş çocuklarına, 1 çocuğa haftada 2 litre olmak üzere ayda 8 litre UHT süt dağıtılarak her gün süt içmesi sağlanmaktadır.

Eşya Desteği: Yapılan sosyal inceleme sonucu ihtiyaç durumu tespit edilmiş aileye/bireye, ihtiyaçları doğrultusunda eşya desteğinde bulunulmaktadır. Yapılacak hizmet iyileştirmesi kapsamında eşya desteğinin, anlaşmalı mağazalarda kullanılmak Sosyal Destek İstanbul Kart aracılığı ile yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Genç Üniversiteli Desteği: Kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duyan ön lisans ve lisans öğrencilerine ve/veya ailelerine, ihtiyaç durumu değerlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde nakdi destekte bulunulmaktadır. Genç Üniversiteli Desteği https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden yürütülmektedir.

Sen Oku Diye Eğitim Desteği: İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi eğitim desteği yapılmaktadır. Sen Oku Diye Eğitim Desteği https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden yürütülmektedir.

Mahalle Evleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle ölçeğinde oluşturduğu Mahalle Evleri'yle kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımının arttırılması, eğitim destek faaliyetleri yürütülmesi ve mahalle kültürü geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mahalle halkının ihtiyaçlarına bağlı olarak sunulacak etkinliklerde; mahallelinin sanat, edebiyat, kültürel faaliyetlerle iç içe yaşaması, yeteneklerini geliştirebilmesi, yaşam becerilerini güçlendirmesi, üretime katılabilmesi için; bilgi edinme, bilinçlenme ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır.

İBB Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında; ayni ve nakdi sosyal destek başvurularınızı daha hızlı ve kolay yapabilmeniz için online başvuru ve başvuru takip sistemini hayata geçirdik...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvuruları yalnızca ALO 153 üzerinden alınmaktaydı. Artık başvurularınızı, her an her yerden cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarınızı kullanarak gerçekleştirebilir, ayrıca başvuru takibinizi yapabilirsiniz. .