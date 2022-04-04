DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD ilk defa denizaşırı bir ülkeye Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdı
Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Ukrayna'da işler tersine döndü! Putin'in planı tutmadı
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle dizel tedariki tehdit altında
Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü
LGS başvuruları bugün başladı
Farah Zeynep Abdullah’tan tepki
Polonya geçmiş defterleri açtı! ''2010'daki uçak kazasından Rusya sorumlu''
Devlet Bahçeli’den Alparslan Türkeş mesajı
Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisi Arif karakteri | Hakim dizisi başrol Arif (Erdal Beşikçioğlu)
Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması
Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / GENEL / 2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır?

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır?

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır? Ramazan ayı yardımlaşma ve bereket ayıdır. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımı eli uzatmaya devam ediyor. Belediyeler ve çeşitli vakıflar da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda kolisi yardımında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2022 yılında binlerce vatandaşa Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB ramazan kolisi yardımı almak isteyenler de başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2022-04-04 10:36:07
2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır?

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır? Ramazan ayı yardımlaşma ve bereket ayıdır. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımı eli uzatmaya devam ediyor. Belediyeler ve çeşitli vakıflar da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda kolisi yardımında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2022 yılında binlerce vatandaşa Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB ramazan kolisi yardımı almak isteyenler de başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı.

Milyonlarca kişi 2022 yılının Ramazan ayında oruçlarını tutmaya başladı. İmkanları olmayan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofrası boş kalmaması için belediyeler de çalışmalarına hız verdi. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa Ramazan kolisi yardımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan yardımlar çeşitli ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak.

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu

Yeryüzünde milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalktı ve ilk oruçlarını tutmaya başladı. Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere de erzak ve gıda yardımlarına aralıksız olarak devam ediliyor. Muhtaç ailelere sıcak yemek yardımı yapıldığı gibi Ramazan kolisi erzak yardımı da yapılıyor. İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB Ramazan kolisi yardımı sosyal destek alan vatandaşlara yapılıyor.

İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal beledşiyecilik anlayışı ile binlerce ihtiyaç sahibi haneye çeşitli desteklerde bulunmaya devam ediyor. Nakdi ücret desteği, gıda desteği, sür desteği, kıyafet desteği, öğrenim desteği gibi yardımlarda bulunan İBB Ramazan ayında yardıma muhtaç hanelere erzak kolisi yardımı da yapıyor. Yardımlar muhtaç kişilere yapılacak. İBB Ramazan kolisi ayrdımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahallenin muhtarlığına başvurabilirler. Mahalle muhtarının yönlendirmesi doğrultusunda hareket edebilirler.

İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır?

İstanbul'da çeşitli yardımı muruluşları ve İBB Ramazan kolisi erzak yardımı yapıyor. Bu yardımları alabilmek için öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. Sosyal yardımlara kayıtlı olan vatandaşlara erzak yardımı yapılıyor.

İBB sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Sosyal desteklerden yararlanmak istiyorum. Hangi desteklerden faydalanabilirim?

Sosyal Destek Kartı (İstanbulkart), Eşya Desteği, Tersine Göç Desteği, İstanbul Halk Süt Desteği, İstanbul Halk Ekmek Desteği, Askıda Fatura, Aile Destek Paketi, Anne Bebek Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi, Tablet Desteği, Yeni Doğan Desteği Paketi.

Sosyal destek başvurusunda bulundum ancak olumsuz sonuçlandı. Tekrar ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Sosyal destek başvurunuzun sonuçlandığı tarihten 6 ay sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Sosyal Destek Kartımı (İstanbulkart) nerelerde kullanabilirim?

Sosyal Destek Kartınızı; A101, BİM, CarreffourSA, Migros, Happy Center, Çağrı, Şok, Kim, Onur Marketlerde, Multinet Up, BELTUR, İBB Sosyal Tesisleri, İSPARK, İBB Toplu Ulaşım Araçları, Türkiye İş Bankası (Türkiye'deki İş Bankası'nın anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde temassız ödeme seçeneği), İstanbul Halk Ekmek Büfelerinde ve Halk Bakkal noktalarında kullanabilirsiniz.

2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
İLİŞKİLİ HABER2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
2022 Ankara Ramazan kolisi yardım başvurusu | Ankara (ABB) Ramazan erzak kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
İLİŞKİLİ HABER2022 Ankara Ramazan kolisi yardım başvurusu | Ankara (ABB) Ramazan erzak kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
İLİŞKİLİ HABERİstanbul-Ankara-İzmir-Bursa Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi yardımı başvurusu? İzmir 2022 Ramazan erzak yardımı nasıl alınır?
İLİŞKİLİ HABERİzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi yardımı başvurusu? İzmir 2022 Ramazan erzak yardımı nasıl alınır?
Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
İLİŞKİLİ HABERBursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
.

YORUMLAR (1)

Zahide Oğuz

Kiraciyim iki çocuğum var eşim günlük işlerde çalışıyor ama yetmiyor çocuğumun bezini alamiyurum çoğu ihtiyaclarini alamiyurum

Görüş Bildir Bizimle Paylaş