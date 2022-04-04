2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır? Ramazan ayı yardımlaşma ve bereket ayıdır. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımı eli uzatmaya devam ediyor. Belediyeler ve çeşitli vakıflar da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda kolisi yardımında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2022 yılında binlerce vatandaşa Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB ramazan kolisi yardımı almak isteyenler de başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı | İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır? Ramazan ayı yardımlaşma ve bereket ayıdır. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımı eli uzatmaya devam ediyor. Belediyeler ve çeşitli vakıflar da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda kolisi yardımında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2022 yılında binlerce vatandaşa Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB ramazan kolisi yardımı almak isteyenler de başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı.

Milyonlarca kişi 2022 yılının Ramazan ayında oruçlarını tutmaya başladı. İmkanları olmayan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofrası boş kalmaması için belediyeler de çalışmalarına hız verdi. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa Ramazan kolisi yardımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan yardımlar çeşitli ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak.

2022 İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu

Yeryüzünde milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalktı ve ilk oruçlarını tutmaya başladı. Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere de erzak ve gıda yardımlarına aralıksız olarak devam ediliyor. Muhtaç ailelere sıcak yemek yardımı yapıldığı gibi Ramazan kolisi erzak yardımı da yapılıyor. İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB Ramazan kolisi yardımı sosyal destek alan vatandaşlara yapılıyor.

İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal beledşiyecilik anlayışı ile binlerce ihtiyaç sahibi haneye çeşitli desteklerde bulunmaya devam ediyor. Nakdi ücret desteği, gıda desteği, sür desteği, kıyafet desteği, öğrenim desteği gibi yardımlarda bulunan İBB Ramazan ayında yardıma muhtaç hanelere erzak kolisi yardımı da yapıyor. Yardımlar muhtaç kişilere yapılacak. İBB Ramazan kolisi ayrdımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahallenin muhtarlığına başvurabilirler. Mahalle muhtarının yönlendirmesi doğrultusunda hareket edebilirler.

İstanbul erzak gıda yardımı nasıl alınır?

İstanbul'da çeşitli yardımı muruluşları ve İBB Ramazan kolisi erzak yardımı yapıyor. Bu yardımları alabilmek için öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. Sosyal yardımlara kayıtlı olan vatandaşlara erzak yardımı yapılıyor.

İBB sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Sosyal desteklerden yararlanmak istiyorum. Hangi desteklerden faydalanabilirim?

Sosyal Destek Kartı (İstanbulkart), Eşya Desteği, Tersine Göç Desteği, İstanbul Halk Süt Desteği, İstanbul Halk Ekmek Desteği, Askıda Fatura, Aile Destek Paketi, Anne Bebek Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi, Tablet Desteği, Yeni Doğan Desteği Paketi.

Sosyal destek başvurusunda bulundum ancak olumsuz sonuçlandı. Tekrar ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Sosyal destek başvurunuzun sonuçlandığı tarihten 6 ay sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Sosyal Destek Kartımı (İstanbulkart) nerelerde kullanabilirim?

Sosyal Destek Kartınızı; A101, BİM, CarreffourSA, Migros, Happy Center, Çağrı, Şok, Kim, Onur Marketlerde, Multinet Up, BELTUR, İBB Sosyal Tesisleri, İSPARK, İBB Toplu Ulaşım Araçları, Türkiye İş Bankası (Türkiye'deki İş Bankası'nın anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde temassız ödeme seçeneği), İstanbul Halk Ekmek Büfelerinde ve Halk Bakkal noktalarında kullanabilirsiniz.