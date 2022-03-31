İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi yardımı başvurusu? İzmir 2022 Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar Ramazan kolisi yardımı almak için araştırmaya başladı. Devlet eliyle ülkemizde yüz binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda yardımından yakacak ve kıyafet yardımına kadar pek çok alanda yardım yapılıyor. Ramazan ayında belediyeler de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan kolisi erzak yardımı şeklinde yapılan yardımları almak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi yardımı başvurusu? İzmir 2022 Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar Ramazan kolisi yardımı almak için araştırmaya başladı. Devlet eliyle ülkemizde yüz binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda yardımından yakacak ve kıyafet yardımına kadar pek çok alanda yardım yapılıyor. Ramazan ayında belediyeler de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan kolisi erzak yardımı şeklinde yapılan yardımları almak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Son günlerde gıda ürünlerine gelen peş peşe zamlar vatandaşın canını acıttı. Hayat pahalılığının artması en çok da ihtiyaç sahiplerini düşünüdürüyor. Yaşamlarını idame ettirebilmek için yardım alan vatandaşlarımızı devlet Ramazan ayında da unutmuyor. Yardıma muhtaç ailelere ve hanelere gıda yardımı devlet eliyle yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyetı sosyal devlet olmanın anlayışıyla muhtaç vatandaşlarına yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi yardımı başvurusu?

Ramzan ayında yerel yönetimler de vatnadaşlara bir takım yardımlarda bulunuyor. Ramazan kolisi erzak yardımı almak isteyenler İzmir'de nereye başvuracaklarını araştırıyor. Öncelikle ramzan erzak kolisi yardımı ihtiyaç sahiplerine verililiyor. Ekonomik gücü olmayan hanelere devlet eliyle ve yerel yönetimler kanalıyla ramazan kolileri ulştırılıyor. Ramazan erzak yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Sosyal yadım alan vatandaşların adreslerine koliler belediye ekiplerince ulaştırılıyor. Ramazan kolisi yardımları aynı zamanda vakıflar ve çeşitli hayır kurumları tarafından da sağlanıyor. Kızılay da binlerce haneye Ramazan kolisi yardımı yapıyor.

İzmir 2022 Ramazan erzak yardımı nasıl alınır?

İzmir sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerinde bulunanlar ve muhtaç olanlar, yaşlı, kimsesiz, şehit yakını, gazi, engelli kişi ve ailelerin yanı sıra doğal afet ve pandemi sürecinde zarar gören vatandaşlarımıza yardım komisyonu aracılığı ile destek verilmektedir. Bilgi almak için 444 40 35 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yardımları

İzmir'de yaşayana muhtaç vatandaşlara çeşitli yardımlar ulaştırılıyor. Gıda yardımı başta olmak üzere vatandaşların temek ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İşte İzmir'de yapılan sosyal yardımlar;

Gıda Paketi Yardımı

Nakdi Bayram Yardımı

Ulaşım Kartı Desteği

Giysi Yardımları

Bizİzmir Giysi Noktası Adresi

Eşya Yardımları

Yakacak Yardımları

Doğal Afet Nakdi Yardımı

Yardımlar İçin Bürolar

Laleli Mah. Menderes Cad. No:420 (Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi) Buca/İZMİR

Milli Kütüphane Caddesi No:41/A Konak/İZMİR (YKM arkasında bulunan katlı otopark altı)

Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR (Lozan Kapısı Girişi)

Ramazan kolisi nedir?

Ramazan kolisinde bir ailenin Ramazanda tüketeceği temel gıda ürünleri yer alıyor. Kolinin içinde sıvı yağ, salça, makarna, konserve, şehriye, prinç, bulgur, nohut, mercimek ve çay gibi gıda ürünleri yer alır.