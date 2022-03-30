2022 Ankara Ramazan kolisi yardım başvurusu | Ankara (ABB) Ramazan erzak kolisi gıda yardımı nasıl alınır? Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapmaya devam ediyor. 2022 Ramazan ayının başlamasıyla Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan kolisi yardımı başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. ABB ramazan gıda yardımına ilişkin detaylar haberimizde...

2022 Ankara Ramazan kolisi yardım başvurusu | Ankara (ABB) Ramazan erzak kolisi gıda yardımı nasıl alınır? Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapmaya devam ediyor. 2022 Ramazan ayının başlamasıyla Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan kolisi yardımı başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. ABB ramazan gıda yardımına ilişkin detaylar haberimizde...

Ankara Büyükşehir Beledyesi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş ynetimindeki Ankara'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi yardımları da yapılıyor. Ramazan ayında vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için harekete geçen Mansur Yavaş Halk Ekmek şubelerinde Ramazan ayı boyunca ekmeğin 1 TL olacağını açıkladı. 250 gramlık normal normal ekmek, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında hem ramazan ayı boyunca hem de Ramazan Bayramı'nda Halk Ekmek Satış Mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek Büfeleri ile Başkent Marketlerde 1 liradan satışa sunulacak.

2022 Ankara Ramazan kolisi yardım başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi erzak koli yardımlarını ulaştırmaya başladı. Bereket ve yardımlaşma ayı olan Razaman ayında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak gıda desteği sağlanıyor. Razaman koli yardımı almak isteyen vatandaşlar da başvurunun neraye nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte Ankra Büyükşehir Belediyesi Ramazan gıda kolisi yardımı başvurularına ilişkin detaylar...

Ankara Ramazan erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Ankara'da ramazan kolisi yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bulundukları mahallenin muhtarlıkları il irtibate geçmeleri gerekiyor. Mahalle muhtarının yönlendirmesi doğrultusunda vatandaşlar hareket edebilirler. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezleri ile de irtibata geçilerek Ramzan kolisi yardımı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Son olarak "Başkent 153” numarası üzerinden de talep ve görüş bildiriminde bulunulabilir.

Ramzan kolisinde neler var?

Ramazan erzak kolisinin içinde vatandaşın temel gıda maddleri yer alıyor. Kolide , kuru fasulye, bulgur, köftelik bulgur, un, yağ, toz şeker, pirinç, nohut, mercimek, peynir, kaşar, mantı, erişte, şehriye bulunmaktadır.

Ramazan kolisi yardımı veren kurum ve kuruluşlar hangileri?

Ülkemizde sosyal yardımlaşma ağı çerçevesinde yerel yönetimlerden vakıflara kadar pek çok kurum ve kuruluş Ramazan ayında gıda yardımında bulunuyor. Ramzan erzak yardımı sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve hanelere yapılıyor. İşte 2022 Ramazan erzak kolisi yardımı yapan yerler...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi,

İzmir Büyükşehir Belediyesi,

Adana Büyükşehir Belediyesi,

İHH Vakfı,

Deniz Feneri,

Umut kervanı,

Merhamet Derneği,

Taha Derneği,

Türk Kızılayı,

Beşir derneği,

Yardimeli Derneği,

Şefkat Derneği,

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,

Bütün valilik ve kaymkamlıklar.

Ramazan nedir?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. aydır. Ramzan ayı Müslümanlar için kutsal aylardan biridir. İslam dinine göre Hz. Muhammed (SAV) Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır.

Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Şafaktan gün batımına kadar oruç tutmak; akut veya kronik hastalığı olan, seyahat eden, aşırı yaşlı, emziren, hamile, şeker hastası ve ergenliğe girmemiş olan kişiler dışında tüm Müslümanlar için farzdır (zorunludur).

Şafak öncesi yemeğe sahur, orucun bozulduğu akşam yemeğine ise iftar denir.

Orucun manevi mükafatlarının Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.