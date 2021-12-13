2022 ek ders ücreti | 2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak? (Sözleşmeli-Kadrolu)

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala yeni yılda alınacak maaşlar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen de 2022 yılında maaşlarını zamlı alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de 2022 yılında zam yapılacak. Öğretmenler şimdiden 2022 ek ders ücreti ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ek ders ücretlerinin belli olması için öncelikle yıllık enflasyon oranlarının belli olması ve öğretmenlere yapılacak ek zammın ne kadar olacağının belli olması gerekiyor. 2022 öğretmen ek ders ücretlerinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala yeni yılda alınacak maaşlar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen de 2022 yılında maaşlarını zamlı alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de 2022 yılında zam yapılacak. Öğretmenler şimdiden 2022 ek ders ücreti ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ek ders ücretlerinin belli olması için öncelikle yıllık enflasyon oranlarının belli olması ve öğretmenlere yapılacak ek zammın ne kadar olacağının belli olması gerekiyor. 2022 öğretmen ek ders ücretlerinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

2021 yılı temmuz ayında enflasyon zammı ile birlikte tüm memurlara yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Memurların maaşlarında yılın ilk yarısındaki enflasyondan kaynaklanan yüzde 5.45'lik kayıp ile birlikte temmuzda yüzde 8.45 artış oldu. 2022 yılında da milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur maaşlarında ek protokol ile düzenleme yapıalcağı açıklandı. Yeni protokolle birlikte memurlara 2022 yılında ek zam yapılacağı belirtildi. Memurlara 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci altı ayda ise yüzde 7 ve enflasyon farkından oluşan zam yapılacaktı. Ancak bu zam oranının daha da yukarı çekilmesi bekleniyor.

2022 ek ders ücreti

2022 yılında öğretmen ek ders ücretleri henüz netleşmedi. Öğretmen ek ders ücretlerinin belli olması için öncelikle zam oranlarının ve enflasyon oranlarının belli olması bekleniyor.

2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak?

2022 yılında ek ders ücretleri beklentisine göre ek ders ücretlerinde de yüzde 20-30 arasıda zam olabileceği düşünülüyor. 2022'de ek ders ücretleri netleşince haberimizi güncelleyeceğiz.

2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021-2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli Öğretmen)

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

2021 MEB Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar?

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 TL ek ders ücreti ödeniyor. Bu rakamın da 2022 yılında artması bekleniyor.

Öğretmen Aralık ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip. Öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretleri 2021 Aralık ayının sonunda hesaplarına yatacak.

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti öretmen gelirinde önemli bir yere sahiptir. Ek ders ile öğretmenler hayat pahalılığında bir nebze de olsa rahat nefes alabiliyor. Peki 2021 yılında sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

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