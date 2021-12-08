Milyonlarca memur yeni yılın başlamasına sayılı günler kala maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Memurlar 2022 memur (öğretmen-polis) ek zam ne kadar olacak? Memur 2022 Ocak ayı zammı ne kadar olacak? gibi soruları şimdiden sormaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan memur ek zam açıklaması 'memurlara yüzde 35 zam yapılacak' şeklinde algılandı. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Yüzde 35 zam haberleri ile heyecanlanan memurlar 2022'de zamlı maaşlarının ne kadar olacağı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın2dan önemli açıklama geldi...

Milyonlarca memur yeni yılın başlamasına sayılı günler kala maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Memurlar 2022 memur (öğretmen-polis) ek zam ne kadar olacak? Memur 2022 Ocak ayı zammı ne kadar olacak? gibi soruları şimdiden sormaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan memur ek zam açıklaması "memurlara yüzde 35 zam yapılacak" şeklinde algılandı. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Yüzde 35 zam haberleri ile heyecanlanan memurlar 2022'de zamlı maaşlarının ne kadar olacağı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın2dan önemli açıklama geldi...

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın CNN TÜRK'te milyonlarca kişinin merakla beklediği memur ek zamlarına ilişkin ve 3600 ek gösterge konusuna ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde memurlara ek zam yapılacağı açıklanmış ve memur ek zamlarının ne kadar olacağı tartışılmaya devam ediyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın ek memur zamlarına ilişkin Gülşen Coşkun'un sorularını yanıtladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2022 ek zamların ne kadar olacağını merak ederken Ali Yalçın'dan önemli açıklamalar geldi.

2022 memur (öğretmen-polis) ek zam ne kadar olacak?

Gıda fiyatlarındaki artış, kurdaki hareketlilik memurun hayatındaki maliyetleri artırdı. Biz toplu sözleşmeyi bu hareketlilikten önce yaptık. Şimdi memurun alım gücü düştü. Burada 'Biz enflasyon farkı vereceğiz' sözü kıymetli. Burada memura yönelik bir ek zamma ihtiyaç var. Bu da Ocak ayındaki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkıyla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesi gerekiyor. Kira, gıda fiyatları yükseldi. Zam ve enflasyon farkına ilaveten ek zam konusunda uzlaştık. Şu anda asgari ücret tartışması devam ediyor. Bu tartışma bittikten sonra tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. Bizler de bu tartışma sonrasında rakam konusunu konuşacağız. Benim rakam ifade etmem doğru olmaz.

Memur 2022 Ocak ayı zammı yüzde 35 mi?

Memur zamlarına yapılacak zammın yüzde 35 civarında olacağı yönünde haberler memurları heyecanlandırmıştı. Yalçın bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Yüzde 30-35 verdiklerinde biz hayır demeyiz teşekkür ederiz. Olağanüstü iyileştirme piyasayı da hareketlendirir. Esnaf ve işvereni de güldürür. Kümülatif rakam ifade edildiğinde yüzde 30-35'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Böyle bir zamma biz hayır demeyiz ama yanlış bir anlamlandırma durumu söz konusu oldu. Kaynak: CNN Türk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memura ek zam açıklaması geldi. Açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.