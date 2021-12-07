Okul öncesi öğretmeni ataması artacak mı? Ana sınıfı (okul öncesi) öğretmeni sayısı artacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar ile köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasını kolaylaştırdı. Alınan yeni karara göre anasınıfı açılması için aranan 10 öğrenci şartı 5 öğrenciye düşürüldü. Bu bölgelerde anasınıfı çağında 5 öğrenci sayısına ulaşılırsa yeni bir anasınıfı açılacak. Okul öncesi öğretmenlerine olan ihtiyaç da bu uygulama ile biraz daha artmış olacak. Yeni dönemde okul öncesi öğretmeni atamalarında sayının artması beklenebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzeneleme yaptı. Düzenleme ile köy ve kırsal yerleşim yerlerinde anasınıfı açılması için aranan 10 öğrenci şartı 5 öğrenciye indirildi. Bu gelimeden sonra okul öncesi öğretmenleri atamalarda sayının artıp artmayacağını merak eder oldu. Okul öncesi öğretmeni ataması artacak mı? Ana sınıfı (okul öncesi) öğretmeni sayısı artacak mı? sorusu pek çok anasınıfı öğretmeni tarafından sorulur oldu.

Okul öncesi öğretmeni ataması artacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Covid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. Yapılacak yeni düzenleme ile ana sınıfı sayısı ülke genelinde artması bekleniyor. Durum böyle olunca okul öncesi öğretmenlerine de ihtiyaç daha fazla olabilir.

Ana sınıfı (okul öncesi) öğretmeni sayısı artacak mı?

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti: "Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.