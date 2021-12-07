2022 derece derece öğretmen maaşı | 2022 öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? (Derece ve kıdeme göre)

2022 derece derece öğretmen maaşı | 2022 öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağının hesabını yapıyor. Memurlar da 2022 yılında ellerine geçecek olan miktarı merak ediyor. 2022-2023 yılı için memurlara yapılacak zam oranı belli olmuştu ancak kur artışı nedeniyle yaşanan dalgalanma nedeniyle memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Öğretmen maaşları da bu düzenleme ile bir miktar daha artmış olacak. Peki 2022'de öğretmen maaşları (derece ve kıdeme göre) ne kadar olacak?

Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağının hesabını yapıyor. Maşlarına ne kadar artış olacağını merak eden öğretmenler "2022 derece derece öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. Memurlar da 2022 yılında ellerine geçecek olan miktarı merak ediyor. 2022-2023 yılı için memurlara yapılacak zam oranı belli olmuştu ancak kur artışı nedeniyle yaşanan dalgalanma nedeniyle memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Öğretmen maaşları da bu düzenleme ile bir miktar daha artmış olacak. Peki 2022'de öğretmen maaşları (derece ve kıdeme göre) ne kadar olacak?

Son aylarda yaşanan yüksek enflasyon memurları da olumsuz etkiledi. 6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak 2022 ve 2023 zam oranları belli olmuştu ancak yaşanan koşullar bu oranların güncellenmesi gerekliliğini doğurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile memur maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağı açıklandı. Açıklamada "Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." denildi. Milyonlarca memur (öğretmen, polis, hemşire) 2022 maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve 2022 zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

2022 derece derece öğretmen maaşı

MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen yapılacak sosyal refah düzenlemesi sonrası maaşlarına ne kadar maaş yapılacağını merak ediyor. 6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Belirtilen bu zamlar enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşiyor. 2022 enflassyon farkı Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamı ile netleşiyor. Tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de 2022 yılında sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bu düzenleme oranının da ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2022 öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?

Öğretmen ve diğer memurlara yapıalcak zam oranı henüz netlik kazanmadı. 2022 öğretmen maaşları netlik kazandığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz. Öğretmen maaşlarının netleşmesi için Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

2021 Temmuz derece derece öğretmen maaşları

Ocak ayında 6 bin 049 TL maaş alan 1/4 kıdemli öğretmenin maaşına yaklaşık olarak 329 TL zam yapılacak ve maaş tutarı toplam 5 bin 744 TL olacak.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.