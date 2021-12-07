Öğretmen-Polis sosyal refah düzenlemesi ne kadar olacak? Öğretmen maaşına yüzde 35 zam yapılacak mı? 2022 yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağının hesabını yapıyor. Memurları 2022 yılında 5+7 ve enflasyon farkı şeklinde zam alacaktı. Ancak memurlara (öğretmen-polis) zam düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ile memurlar sevindi. Açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Peki öğretmen ve polislerin maaşına 2022'de yüzde kaç zam gelecek?

Öğretmen-Polis sosyal refah düzenlemesi ne kadar olacak? Öğretmen maaşına yüzde 35 zam yapılacak mı? 2022 yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağının hesabını yapıyor. Memurları 2022 yılında 5+7 ve enflasyon farkı şeklinde zam alacaktı. Ancak memurlara (öğretmen-polis) zam düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ile memurlar sevindi. Açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Peki öğretmen ve polislerin maaşına 2022'de yüzde kaç zam gelecek?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ile heyecanlanan milyonlarca memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile sevindi. Ali Yalçın açıklamasında "Sosyal koruma anlayışı ile kapsayıcı bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücündeki düşmeyi telafi etme amaçlı, ocak maaşlarına yetişecek şekilde düzenleme için yeniden bir araya gelme kararı aldık." demişti. Bu açıklamanın ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada memurlara ekstra zam yapılacağı belirtildi.

Öğretmen ve polis maaşlarına 35 zam yapılacak mı?

Bir çok haber sitesinde "memur maaşlarına 2022 yılında yüzde 35 zam yapılacak" başlıklı haberler geçti. Peki gerçekten 2022'de Öğretmen ve polis maaşlarına 35 zam yapılacak mı? Açıklanan rakam daha önce yapılmış zam oranlarını belirtmek içindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile zam oranları henüz belli değil. İlerleyen günlerde memur ve memur emeklilerini alacağı zam düzenlemesi belli olacak.

Öğretmen-Polis sosyal refah düzenlemesi ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisiyle birlikte öğretmenler ve polislere de sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Ancak bu düzenleme oranının ne kadar olacağı henüz net değil. Seyyanen zam şeklinde de bir düzenleme yapılabilir yada yıllık anlaşılan zam yüzdesinin de artırılması gündeme gelebilir. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Memurlara 2022'de yüzde kaç zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

2022-2023 memur zammı ne kadardır

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.