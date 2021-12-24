2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?

2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? Açıköğretim sınavlarının her oturumuna ülke genelinde milyonlarca öğrenci katılıyor. AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Öğretmenler sınavların başlamasına sayılı günler kala 2022 yılında ne kadar sınav görevli ücreti alacaklarını merak ediyor. 2022 yılının ilk AÖF sınavında salon başkanı ve gözetmen olarak görev alacak olan öğretmenler bütçelerine de ek katkı sağlıyor. İşte 2022 AUGİS sınav görevli ücretlerine dair detaylar...