2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?
2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? Açıköğretim sınavlarının her oturumuna ülke genelinde milyonlarca öğrenci katılıyor. AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Öğretmenler sınavların başlamasına sayılı günler kala 2022 yılında ne kadar sınav görevli ücreti alacaklarını merak ediyor. 2022 yılının ilk AÖF sınavında salon başkanı ve gözetmen olarak görev alacak olan öğretmenler bütçelerine de ek katkı sağlıyor. İşte 2022 AUGİS sınav görevli ücretlerine dair detaylar...
2021-12-24 10:03:59
Ülkemizde yapılan en geniş katılımlı sınavlardan biri olan Açıköğretim sınavlarına milyonlarca kişi katılıyor. Açıköğretim sınavlarının sağlıklı işlemesi için sınav görevlilerine de kritik rol düşüyor. Öğretmenler ve memurlar açıköğretim (AÖF) sınavlarında görev alarak hem bütçelerine hem de sınavın sağlıklı yürütülmesine katkı sağlıyor. AÖF sınavları için görev isteyen ve sınav görevi çıkan öğretmenler 2022 AUGİS gözetmen ücreti ne kadar? Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? sorularına şimdiden yanıt arıyor. İşte AUGİS (gözetmen,salon başkanı) sınav görevli ücretlerine dair detaylar...
2022 AUGİS (AÖF) gözetmen ücreti ne kadar?
AÖF sınavlarında en fazla görev sınav gözetmenlerine veriliyor. Sınav gözetmenlerine günümüzde oldukça fazla ihtiyaç duyuluyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında gözetmen olarak yer alan öğretmene 2022 yılında 170 TL ücret ödenecektir.
Açıköğretim (AÖF) salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavında salon başkanlarına ise 200 TL ücret ödemesi yapılacak.
2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?
AÖF Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL
AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL
AÖF Salon Başkanı: 200 TL
AÖF Gözetmen: 170 TL
AUGİS (Açıköğretim) Sınav görevi ücreti ne zaman yatar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ve memurlar sınav görevi ücretinin ne zaman yatacağını araştırıyor. AUGİS sınav görevi ücreti sınav bitiminden yaklaşık olarak 1 ay sonra hesaplara yayıyor.
AUGİS nedir?
Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği sınavda görevli olmak isteyen öğretmenlerin kullandığı sistemdir. Yapılan sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sitemine kayıt olarak görev talebinde bulunabilirler.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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