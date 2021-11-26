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AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar?
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TIMETURK / GENEL / AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınavlarının yapılmasına sayılı günler kala AÖF sıanvlarında kendilerine görev çıkan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. AÖF (AUGİS) sınavlarında binlerce öğretmen görev alabiliyor. Hem bütçelerine katkıda bulunan hem de sınavların sorunsuz yapılmasını sağlayan öğretmenler AÖF sınavlarında sınav görevli ücreti olarak (gözetmen, solan başkanı, bina sınav sorumlusu) ne kadar ödendiğini araştırıyor. İşte 2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri...

18 Dakika Önce
2021-11-26 08:47:47
AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF sınav görev ücreti 2021-2022 | AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınavlarının yapılmasına sayılı günler kala AÖF sıanvlarında kendilerine görev çıkan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. AÖF (AUGİS) sınavlarında binlerce öğretmen görev alabiliyor. Hem bütçelerine katkıda bulunan hem de sınavların sorunsuz yapılmasını sağlayan öğretmenler AÖF sınavlarında sınav görevli ücreti olarak (gözetmen, solan başkanı, bina sınav sorumlusu) ne kadar ödendiğini araştırıyor. İşte 2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri...

AUGİS gözetmen, solan başkanı sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF sınavları tüm yurtta 27 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde yapılacak. Yüz binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda öğretmenelr de sınav görevlisi olarak görev alacak. AÖF sınav görevli ücretlerinin de ne kadar olduğu merak edilmey başlandı.

AÖF sınav görev ücreti 2021-2022

AÖF AUGİS sınav görevli ücretleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınavlarında görev alacak binlerce öğretmen aşağıdaki ücretleri alacaktır;

AÖF Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL

AÖF Salon Başkanı 200 TL

AÖF Gözetmen 170 TL

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevli olmak siteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri aşağıdaki gibidir;

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

ÖSYM yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneti cisi sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Salon Başkanısınav: 230, 48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Salon Başkanı: 238,48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Gözetmen: 223,50 sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yedek Gözetmen: 167,63 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen: 279,34 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL sınav görev ücreti alacak

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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