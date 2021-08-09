2021 e-sınav görevli ücretleri | Elektronik ehliyet sınavı görevli ücreti ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen) MEB tarafından yapılan e-sınavlarda görevli olan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Temmuz ayı ehliyet e-sınav (elektronik sınav) gözetmen ve salon başkanı ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021 ehliyet sınav görevli ücretleri...

2021 e-sınav görevli ücretleri | Elektronik ehliyet sınavı görevli ücreti ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen) MEB tarafından yapılan e-sınavlarda görevli olan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Temmuz ayı ehliyet e-sınav (elektronik sınav) gözetmen ve salon başkanı ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021 ehliyet sınav görevli ücretleri...

MEB bünyesinde her yıl onlarca sınav yapılıyor. Bu sınavlarda öğretmenler görevli olarak hem ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sınav sisteminin sorunsuz yürümesi için destek veriyorlar. MEB bünyesinde ehliyet sınavları da yapılıyor. Elektronik ortamda e-sınav şeklinde yapılan sınavlarda öüretmenler gözetmen ve salon başkanı olarak görev alabiliyor. Peki 2021 e-sınav görevli ücretleri | Elektronik ehliyet sınavı görevli ücreti ne kadar?

2021 EHLİYET E-SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ (SALON BAŞKANI-GÖZETMEN)

DİĞER SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı sınav görevi ücreti: 265,40 TL

MEB Bina Komisyon Üyesi sınav görevi ücreti: : 237,47 TL

MEB Salon Başkanısınav görevi ücreti: 230, 48 TL

MEB Cezaevi Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 238,48 TL

MEB Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50

MEB Cezaevi Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50 TL

MEB Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: 167,63 TL

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevi ücreti: 279,34 TL

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu sınav görevi ücreti: 209,54 TL

MEB E-Sınav Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 181,60 TL

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni sınav görevi ücreti: 167,62 TL

MEB SINAV GÖREVİ NASIL İSTENİR?

Sınavlara görev isteyebilmek için MEBBİS sistemine kişisel şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Sol menüden sınav işlemleri modülüne girilmeli sonrasında Sınav Görevi İstekleri butonuna tıklanmalıdır. sınav görevi isteme Gelen ekrandan istediğiniz sınavları seçerek kaydet butonuna tıklayarak sınav görevi isteyebilirsiniz. MEB Sınavlarının ücretleri ek ders ile birlikte yatırılmaktadır.

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