Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her yıl çeşitli sınavlar gerçekleştiriliyor. Bu sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. MEB'in sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? E-sınav görevi nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. Öğretmenler sınav görevi ile hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınav hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesine yardımcı oluyorlar. İşte MEB'in sınav görevine başvurma yöntemi;

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her yıl çeşitli sınavlar gerçekleştiriliyor. Bu sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. MEB'in sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? E-sınav görevi nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. Öğretmenler sınav görevi ile hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınav hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesine yardımcı oluyorlar. İşte MEB'in sınav görevine başvurma yöntemi;

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan sınavlarda sınav görevlisi olarak yer almak isteyen öğretmenler MEB sınav görevi başvurusu nasıl istenir, MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, E-sınav görevi nasıl alınır? gibi sorulara yanut arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Sınav salon sayısında artışa gideceğini açıkladı. MEB bu yıl sonuna kadar 156 salon daha yapacak ve e-Sınav salon sayısını 500'e çıkarak. Salın sayısının artması sınavlarda görev alacak olan öğretmenlerin sayısının da artmasını sağlyacak.

MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır?

MEB E-sınav görevi öncelike Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yer alan öğretmenlere veriliyor. MEB E-sınav görevi almak için mebbis sistemi üzerinden sınav işlemleri modülüne girerek, e-sınav görevi istek kısmında görev talebine bulunabilir. Bu sınavlarda uygulama izleyici olarak görev alabilmek için bakanlığın açtığı kurslarda katılıp, sertifika alınması gerekmektedir

E-sınav salonları artıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği belirtildi. 2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonunun bulunduğu, bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısının ise 4 bin 290 olduğu bildirildi. 2021'de ise 150 yeni salon daha yapılarak e-Sınav salon sayısının 344'e yükseltildiği, merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesinin de 6 bin 880'e çıkarıldığı aktarıldı. Açıklamada, MEB'in yeni bir planlama kapsamında, bu yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu yaparak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldığı ifade edildi. Böylece aynı anda 11 bin kişinin salonlardan yararlanabileceği vurgulandı.

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