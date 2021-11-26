2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar? AUGİ gözetmen, salon başkanı sınav görevi ne kadar? AÖF sınavları Türkiye'nin katılımı en fazla olan sınavlarından biridir. AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak görev alabiliyor. Hem bütçelerine katkı sağlayan öğretmenler hem de AÖF sınavlarının kusursuz işleyişinde yardımcı oluyor. AÖF (AUGİS) sınavlarında kendisine görev çıkan öğretmenler AÖF sınav görevli ücretlerinin ne kadar, kaç lira olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte AÖF (gözetmen, solan başkanı, bina sınav sorumlusu) sınav görevli ücretleri...

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi'nde kayıtlı yüz binlerce öğrencinin sınavları ülke genelinde yüzlerce sınav merkezinde yapılıyor. AÖF sınavlarında öğretmenler ve kamu personelleri de görev alabiliyor. AÖF sınavlarına ülke genelinde yüz binlerce öğrenci katılıyor. Öğrenci kaydı bakımından ülkenin en kalabnalık fakültesi olan AÖF fakültesinde sınavların kusursuz yapılması için öğretmenlere ve sınav görevlilerine oldukça fazla ihtiyaç var. AÖF (AUGİS) sınav görevi isteyen öğretmenler snav görevli ücretlerinin ne kadar olacağını da merak ediyor. İşte 2021-2022 (gözetmen, solan başkanı, bina sınav sorumlusu) AÖF sınav görevli ücretleri hakkında detaylar...

2021-2022 AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci AÖF sınavlarındd ter dökecek. AÖF güz dönemi ara sınavlarında öğretmenler ve kamu personelleri de görev alacak. Sınav görevlisi olarak başvuran öğretmenler AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar olacak? sorusuana yanıt arıyor.

AUGİ gözetmen, salon başkanı sınav görevi ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarında görev alacak pesonellerin alacakları ücretlere dair açıklama geldi. İşte AÖF sınav görevli ücretlerine dair detaylar;

AÖF Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

AÖF Salon Başkanı: 200 TL

AÖF Gözetmen: 170 TL

AUGİS'e nasıl girilir?

AUGİS sistemine, ihtiyaçlar doğrultusunda sınav koordinatörlükleri tarafından yetkilendirilmiş olan Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde (fakülte, yüksekokul, enstitü, lise, ortaokul vb.) çalışıp, birim yetkilisi tarafından sisteme kayıt edilmiş görevliler kayıt olabilirler.

Sisteme daha önceden kayıt olmadıysanız “Kayıt Ol” butonuna basarak kayıt formuna açınız.

T.C. Kimlik numaranız (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayıp Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nden “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasına sahipseniz) varsa, T.C./ANADOLU Y.U. alanından “T.C.” seçeneğini seçiniz. T.C. numarası yoksa, ve bina yetkilisi tarafından Yabancı Uyruklu olarak sisteme kayıt edilip, sistem üzerinden “0” ile başlayan 11 rakamdan oluşan Anadolu Y.U. numarası aldıysanız, T.C./ANADOLU Y.U. alanından “ANADOLU Y.U.” seçeneğini seçiniz.

Form üzerindeki ilgili alanları doldurup “Kayıt İşlemini Başlat” butonuna basınız. Bu aşamada form üzerine girdiğiniz bilgiler Nüfus İdaresi üzerinden kontrol edilmektedir. Girilen bilgiler ile Nüfus idaresindeki bilgileriniz eşleşmiyorsa sistem üzerinden aşağıdaki şekilde bir hata alırsınız. Bu durumda formdaki bilgilerinizi kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.

Forma girdiğiniz bilgiler ile, Nüfus İdaresindeki bilgileriniz eşleşiyorsa, sisteme girdiğiniz Cep Telefonunuza “SMS Onay Kodu” gönderilecektir. SMS onay kodu sistemin yoğunluk durumuna bağlı olarak, en geç 5 dakika içerisinde cep telefonunuza gelecektir. SMS onay kodu, belirtilen süre içerisinde cep telefonunuza ulaşmadıysa, telefon hattınız firma veya kurumlardan gönderilen SMS'leri engelliyor olabilir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bu engellemeyi kaldırmanız gerekmektedir.

Telefon numaranıza gelen SMS Onay Kodunu “SMS Onayı“ panelinden girerek “Gönder” butonuna basınız. Sisteme girdiğiniz bilgilerin doğruluğu onaylandığında, üyelik işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamadan sonra, kayıt işlemi esnasında oluşturduğunuz şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Çalıştığınız kurum yetkilisi tarafından sisteme kayıt edilmemiş iseniz, sisteme kayıt olmaya çalıştığınızda “İşlem yapmak istediğiniz hesap bulunamadı” şeklinde uyarı alırsınız. Sisteme kayıt olabilmeniz için çalıştığınız kurum yetkilinizden bilgilerinizi sisteme eklemesini isteyiniz.

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevli olmak siteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri aşağıdaki gibidir;

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

ÖSYM yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneti cisi sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Salon Başkanısınav: 230, 48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Salon Başkanı: 238,48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Gözetmen: 223,50 sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yedek Gözetmen: 167,63 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen: 279,34 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL sınav görev ücreti alacak

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