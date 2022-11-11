Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak yaptığı açıklamada 85 bin atamanın ilk etabı olarak 31 bin 317 kişinin atamasının yapılması için sürecin başladığını açıkladı. Bakanın açıklamasının ardından atama bekleyen İlk ve Acil Yardım mezunları kendi alanlarında kaç kişinin atanacağını merak edip araştırmaya başladı. 2022-2023 Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım (Paramedik) kaç kişi atanacak? Önlisans-Lise İlk ve Acil Yardım teknikeri (ATT) atama sayısı kaç? soruları ise atama bekleyen binlerce kişi tarafından soruluyor. İşte ATT atamalarına dair detaylar...

2022-2023 Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım (Paramedik) kaç kişi atanacak? Önlisans-Lise İlk ve Acil Yardım teknikeri (ATT) atama sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bakanlık bünyesine 2022 yılında 85 bin personel atanacağını açıklamıştı. Merakla beklenen atama sürecine ilişkin bakan Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Niğde'de basın mensuplarına açıklamalar yapan Koca 85 bin atamanın ilk etabında 31 bin 317 kişinin alımı için sürecin başlayacağını duyurdu. Koca açıklamasında "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından atanma bekleyen binlerce kişi de kendi bölüm ve branşlarında kaç kişinin atanacağını sabırsızlıkla bekliyor.

2022-2023 Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım (Paramedik) kaç kişi atanacak?

Bakan Koca son dakika olarak yaptığı değerlendirmede "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak." dedi. İlk ve Acil Yardım (Paramedik) atama sayısının ne kadar olacağı ve kaç kişinin atanacağı da meak konusu oldu.

İlk ve Acil Yardım teknikeri atama sayısı kaç? (Önlisans-Lise)

Atama branş dağılımına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM tarafından klavuzun yayınlanmasının ardından 2022 Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım branşında kaç kişinin atamasının yapılacağı netlik kazanacak.

İlk ve Acil Yardım (ATT) atama sayısı

Bakan Koca binlerce kişiyi sevindiren ilk açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na 85 bin atamanın yapılacağını duyurmuştu. Bakan Koca "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” demişti. İlk ve Acil Yardım 2022 (ATT) atama kontenjan ve atama sayısına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

2020 ilk ve Acil Yardım kaç kişi atanmıştı

2020 yılında yapılan Sağlık Bakanlığı 18 bin atama branş dağılımına bakıldığında lise atamalarında 1400 kişi atanmıştı. Önlisans alanında yapılan atamalarda ise 251 kişinin ataması yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesine 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayıları aşağıdaki gibdir.