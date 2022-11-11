Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? MEB iddiaları yalanladı

Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? soruları uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin kafa karışıklığını giderecek açıklama ise MEB'den geldi. MEB açıklamasında gündemde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? soruları uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin kafa karışıklığını giderecek açıklama ise geldi. MEB açıklamasında gündemde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Pedagojik formasyon alarak öğretmen olan binlerce kişi meslekte on yılını tamamlamış ise sınava katılmadan doğrudan uzman öğretmen olup olamayacaklarını merak ediyorduç Gelen resmi yazıya göre formasyon eğitimi olanların bitirmiş olduğu eğitimin yüksek lisans eğitimine denk olduğunun Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi halinde uzman öğretmenlik sınavından muaf olabileceği belirtildi. Bu açıdan bakıldığı zaman formasyonlu adayların uzman öğretmenlik sınavından muaf olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Basında yer alan "pedagojik formasyon alanlar uzman öğetmen sınavından muaf" iddiaları şimdilik gerçeği yansıtmıyor.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavından kimlerin muaf olacağı soru işaretleri oluşturmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine Eskişehir'den bakanlığa "formasyon belgesi olanlar sınavdan muaf olabilirler mi?" sorusuna cevap istenmiş ve MEB bu soruya MEB'in değil YÖK'ün cevap vereceğini açıklamıştı. Öğretmen Yetiştirme genel müdürü Cevdet Vural imzalı resmi yazıda "İlgililerin, bitirmiş olduğu eğitimin yüksek lisans eğitimine denk olduğunun Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi halinde ve aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları mümkün olabilecektir" denildi. Yazıdan da anlaşılacağı üzere karar için son söz yine YÖK'e çevrilmiş durumda. YÖK eğer tezsiz yüksek lisans (pedagojik formasyon) eğitiminin tezli yüskek lisans ile denk görürürse adaylar sınavdan muaf olacaktır.

MEB'den formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının 'tezsiz yüksek lisans'a denk sayılmasını talep etmişlerdir. Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda, ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir." denildi.

Uzman öğretmen süresi 5 yıl mı olacak?

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre öğretmenlik mesleğinde tezli yüksek lisans yapamış olanlar için bekleme süresi 10 yıldan 5 yıla inecek. Tezli yüksek lisans şartını taşımayanlar için başvuru süresi yine 10 yıl olarak kalacak.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman?

Sınava giriş belgesi 14 Kasım tarihinde www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde erişime sunulacak. .