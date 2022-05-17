19 Mayıs'ta (yarın) Mersin'de belediye otobüsleri ücretsiz mi? Bugün Diyarbakır'da Hatay'da ve Mersin'de otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok ilimizde belediyeye ait olan toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de yaşayan vatandaşlar da 19 Mayıs'ta otobüslerin bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı.

19 Mayıs'ta (yarın) Mersin'de belediye otobüsleri ücretsiz mi? Bugün Diyarbakır'da Hatay'da ve Mersin'de otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok ilimizde belediyeye ait olan toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de yaşayan vatandaşlar da 19 Mayıs'ta otobüslerin bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı.

19 Mayıs'ta (yarın) Mersin'de belediye otobüsleri ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta Mersin'de belediyeye ait toplu taşımaların ücresiz olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu öğrenebilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklar için ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Çocukların ilgiyle gezdiği ve farklı türden hayvanları tanıma fırsatı bulduğu Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir'in hediyesi olarak 15 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsiz bir şekilde kapılarını açtı.

Bugün Diyarbakır'da Hatay'da ve Mersin'de otobüsler bedava mı?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi milli bayramlardan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu açıklamıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kentte ulaşımların bedava olup olmadığına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[2] resmî bayramıdır.[3] 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.