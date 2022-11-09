10 Kasım'da Konya, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Kayseri, otobüsler ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle tüm yurtta etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım olması nedeniyle iş gidecek olan vatandaşlar da otobüslerin, toplu taşımanın bedava olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. Pek çok ilimizde dini ve milli bayramlarda belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Peki 10 Kasım'da Konya'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Manisa'da, Kayseri'de otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?

Pek çok ilimizde yaşayan vatandaşlar 10 Kasım'ın gelmesiyle kentlerinde toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Belediyelere ait toplu taşıma araçları bazı özel günlerde, dini bayramlarda ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Durum böyle olunca Konya, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Kayseri'de yaşayan vatandaşlar da yaşadıkları illerde otobüslerin ücretsiz mi oldıuğunu araştırmaya başladı.

10 Kasım'da Konya, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Kayseri, otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım resmi tatil günleri arasında değildir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası milli ve dini bayramlar arasında yer almadığından bugün otobüsler ücretli olacak. 10 Kasım'da Konya'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Manisa'da, Kayseri'de toplu taşıma araçları normal ücret tarifesinden hizmet verecek.

Bugün Konya'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Manisa'da, Kayseri'de otobüsler bedava mı?

10 Kasım'da Konya'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Manisa'da, Kayseri'de beeldiyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması beklenmiyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mili ve dini bayram günleri arasında yer almadığı için 10 Kasım'da otobüsler, metro ve tramvay normal ücret tarifesi ile hizmet verecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da memurlar, işçiler ve tüm çalışanlar normal mesai saatlerine göre çalışacak.