10 Kasım'da İzmir'de ESHOT otobüsler bedava mı? Bugün İzmir'de otobüsler, metro, İZBAN ücretsiz mi? Her sene olduğu gibi 2022 yılında da 10 Kasım günü İzmir'de saat 09.05'te siren sesleri çalınacak ve saygı duruşuna geçilecek. Türkiye için önemli günlerden olan 10 Kasım'da İzmir'de işe ve okula gitmek isteyenler ise otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

10 Kasım'da İzmir'de ESHOT otobüsler bedava mı? Bugün İzmir'de otobüsler, metro, İZBAN ücretsiz mi? Her sene olduğu gibi 2022 yılında da 10 Kasım günü İzmir'de saat 09.05'te siren sesleri çalınacak ve saygı duruşuna geçilecek. Türkiye için önemli günlerden olan 10 Kasım'da İzmir'de işe ve okula gitmek isteyenler ise otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir'de 10 Kasım'da ESHOT otobüsleri ücretsiz mi, yoksa ücretli mi soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü tüm Türkiye'de anılıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı 10 Kasım'da saat 09.00'da siren sesleri çalarak saygı duruşunda bulunulacak.

10 Kasım'da İzmir'de ESHOT otobüsler bedava mı?

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu tarih olan 10 Kasım'da ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi ve dini bayramlarda toplu taşımların vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası milli bayramlar arasında yer almıyor ve dolayısıyla 10 Kasım'da İzmir'de ESHOT otobüsleri ve toplu taşımalar normal ücret tarifesinden hizmet verecek.

Bugün (10 Kasım) İzmir'de otobüsler, metro, İZBAN ücretsiz mi?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar 10 Kasım'da toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım'da otobüsler, metro ve İZBAN ücretli olacak.

İzmir'de 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle İzmir'de toplu taşımalar ücretsiz olmayacak. İzmir'de ESHOT otobüsler, metro, İZBAN ücretli olacak.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da memurlar, işçiler ve tüm çalışanlar normal mesai saatlerine göre çalışacak.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.