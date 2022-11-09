Antalya Büyükşehir Belediyesi dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olacağını açıklamıştı. 10 Kasım günü işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar da '10 Kasım'da Antalya'da otobüsler ücretsiz mi? Bugün Antalya'da otobüs, metro bedava mı? Antalya 10 Kasım toplu taşıma paralı mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle Antalya'da büyük anma etkinlikleri düzenlenecek. Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız da kent genelinde toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu sorguluyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te hayata gözlerini yummasının üzerinden 84 yıl geçti. Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü ülke genelinde anılacak. Antalya'da da saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalacak ve hayat kısa süreliğine duracak.

10 Kasım'da Antalya'da otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım günü Antalya'da işçiler, öğrenciler otobüslerin ücretsiz olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. Antalya'da milli bayramlarda, dini bayramlarda ve resmi tatillerde otobüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milli bayramlar arasında yer almadığı için bugün otobüsler ve toplu taşıma ücretli olacak. 10 Kasım'da Antalya'da otobüsler normal ücret tarifesi ile seferlerine devam edecek.

Bugün Antalya'da otobüs, metro bedava mı?

10 Kasım olması nedeniyle vatandaşlar bugün toplu taşımaların ücretsiz mi diye soruyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında değildir. 10 Kasım'da işçiler, çalışanlar mesailerine devam edecek. Bugün Antalya'da otobüsler ve metro da ücretlidir.

Antalya 10 Kasım toplu taşıma paralı mı?

Antalya'da toplu taşımalar milli bayramlarda vatandaşlara ücretsizdir. Antalya Büyükşehir Beledieyesi her bayramda ücretsiz ulaşım kararı ile Antalyalıları sevindiriyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mili ve dini bayram günleri arasında yer almadığı için 10 Kasım'da otobüsler, toplu taşıma ücretli hizmet verecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da memurlar, işçiler ve tüm çalışanlar normal mesai saatlerine göre çalışacak.

Antray nedir?

AntRay, Türkiye'nin Antalya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, ilk olarak 1999 yılında nostaljik tramvay hattı (T2) ile açılmış olup çağdaş (modern) tramvay hatları (T1A ve T1B) ise Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. Sistem toplam 53 km uzunlukta olup, 69 istasyona sahiptir.