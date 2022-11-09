10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Bugün EGO Ankara otobüsleri bedava mı? soruları işçiler öğrenciler ve çalışanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ankara'da bilindiği üzere milli ve dini bayramlar EGO otobüs seferleri ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım'da Ankara'da toplu taşımaların ücretsiz olması beklenmiyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mili ve dini bayram günleri arasında yer almadığı için 10 Kasım'da otobüsler, metro ve tramvay normal ücret tarifesi ile hizmet verecek.

10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Bugün EGO Ankara otobüsleri bedava mı? soruları işçiler öğrenciler ve çalışanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ankara'da bilindiği üzere milli ve dini bayramlar EGO otobüs seferleri ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım'da Ankara'da toplu taşımaların ücretsiz olması beklenmiyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mili ve dini bayram günleri arasında yer almadığı için 10 Kasım'da otobüsler, metro ve tramvay normal ücret tarifesi ile hizmet verecek.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar 10 Kasım'da EGO otobüslerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını araştırmaya başladı. Ankara'da resmi tatillerde, sınav günlerinde, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara ücretsiz oluyor. Ankara'da yaşayan milyonlarca işçi ve öğrenci de 10 Kasım'da Ankara'da EGO otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararaa göre Ankara'da EGO'ya bağlı toplu taşıma araçları dini bayramlarda ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milli bayram günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da resmi tatil de olmadığı için kent genelinde otobüsler ücretsiz değil. 10 Kasım'da yani bugün Ankara'da EGO otobüsleri normal ücret tarifesinden hizmet verecek.

Bugün EGO Ankara otobüsleri bedava mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarının bayramlarda ücretsiz olacağı kararını aldı. Ancak bu karar 10 Kasım için geçerli değildir. 10 Kasım'da EGO Ankara otobüsleri ücretli olacaktır.

Ankara'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi?

10 Kasım'da Ankara'da toplu taşımalar ücretli olacak. 10 Kasım'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Televizyonlar yayın akışını 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne göre düzenleceyek. Türkiye için önemli değer günlerinden biri olan 10 Kasım'da toplu taşımaların ücretli mi, yoksa ücretsiz mi olacağı da merak konusu. Ankara'da EGO'ya bağlı toplu taşına araçları 10 Kasım'da ücretlidir.

Ankara'da bugün otobüsler ücretli mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi kararıyla Ankara'da toplu taşımalar dini ve milli bayramlarda ücretsizdir. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Ankara'da otobüsler ücretli olacak.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da memurlar, işçiler ve tüm çalışanlar normal mesai saatlerine göre çalışacak.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs, raylı sistem ve teleferik ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.