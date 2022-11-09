Bursa'da dini ve milli bayramlarda Burulaş'a bağlı toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. 10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? Bugün Bursa'da otobüs, metro bedava mı? 10 Kasım Bursa toplu taşıma bedava mı? soruları ise 10 Kasım sabahı işe gitmek ve okula gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedneiyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler yapılacak. Atatürk'ün hayata gözlerini yumuğu saat olan 09.05'te tüm ülkede siren sesleri çalacak ve saygı duruşuna geçilecek. Bursa'da da 10 Kasım'da anma törenleri düzenlenecek, okullarda etkinlikler yapılacak. Bursa'da 10 Kasım'da otobüsler bedava mı? sorusu ise binlerce Bursalı tarafından soruluyor. 10 Kasım gününde toplu taşımların ücretsiz olup olmadığı da pek çok vatandaşımız tarafından internette araştırılyor.

10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım gününde ulaşım ücretsiz mi olacak? 10 Kasım günü, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta gözlerini yummasının üzerinden 84 yıl geçti. Atatürk'ü Anka Günü olan 10 Kasım'da vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Pek çok ilimizde dini bayramlarda ve milli bayramlarda belediyeye bağlı toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ve toplu taşımalar ücretsiz olmayacak.

10 Kasım Bugün Bursa'da otobüs, metro bedava mı?

Pek çok ilimizde toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım milli bayramlar arasında yer almadığı için 10 Kasım'da toplu taşıma seferleri ücretsiz olmayacak. 10 Kasım'da Bursa'da Burulaş otobüsleri normal ücret tarifesi üzerinden hizmet verecek.

10 Kasım Bursa toplu taşıma bedava mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil değildir ve toplu taşıma da ücretsiz değildir. 10 Kasım günü Bursa'da otobüsler ve metroda normal ücret tarifesi geçerili olacak.

Burulaş nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.