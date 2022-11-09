İstanbul'da dini ve milli bayramlarda İETT'ye bağlı toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. 10 Kasım'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, Bugün İETT otobüsleri bedava mı soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından son günlerde oldukça fazla sorulmaya başladı. İstanbul'da 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek, yurt içinde saat 09.05'te saygı duruşuna geçilecek. Okula ve işe gitmek üzere evinden çıkan İstanbullular ise 10 Kasım'da (bugün) İETT otobüslerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor.

Tüm Türkiye'de 10 Kasım günü saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri çalacak. 10 Kasım 1938 günü hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıld önümü 2022 yılında da ülkemizde çeşitli etkinliklerle anılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak anıalcak. İstanbul'da yaşayan milyonlarca işçi ve öğrenci de 10 Kasım'da İstanbul'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

10 Kasım'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararaa göre İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu taşıma araçları dini bayramlarda ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milli bayram günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da resmi tatil de olmadığı için kent genelinde otobüsler ücretsiz değil. 10 Kasım'da yani bugün İStanbul'da İETT otobüsleri normal ücret tarifesinden hizmet verecek.

Bugün (10 Kasım) İETT otobüsleri bedava mı?

10 Kasım'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Televizyonlar yayın akışını 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne göre düzenleceyek. Türkiye için önemli değer günlerinden biri olan 10 Kasım'da toplu taşımaların ücretli mi, yoksa ücretsiz mi olacağı da merak konusu. Resmi ve milli bayram günleriden olmayan 10 Kasım'da İstanbul'da toplu taşıma ücretlidir.

İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent sakinlerini sevindiren kararlara imza atıyor. Resmi tatillerde, bayramlarda İstanbul'da toplu taşıma bedava. Ancak bu uygulama 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geçerli değil.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da memurlar, işçiler ve tüm çalışanlar normal mesai saatlerine göre çalışacak.

Atatürk'ü Anma Günü nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümü üzerine her sene yas tutulur. 10 Kaısm Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası ile Atatürk yurt genelinde anılır.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir. .